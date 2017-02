ANNONSE

Vanligvis går man kraftig opp i antall kilo når man blir gravid, men noen gravide gjør mye for å holde vekta.

– Noen skal ikke legge på seg under svangerskapet fordi man synes det er penest, og vi har også hørt snakk om det å ønske seg små babyer, sier jordmor Annett Michelsen til TV 2.

- Er det noe jeg vrir meg i smerte av, så er det normalvektige, gravide som slanker seg for å få en minst mulig baby, skriver blogger Martine Osmundsen, tirsdag.

I følge henne forsøker mange å slanke babyen mindre, slik at det ikke skal gjøre så vondt under fødselen. I bloggen sin advarer hun mot graviditetslanking, og påpeker at det kan føre til prematur fødsel og ammetrøbbel.

- Kroppene forandrer er seg under graviditet og i forbindelse med fødselen. Det er en viktig funksjon kvinnekroppen har, sier jordmor Michelsen.