Jorun Stiansen kastet opp før lørdagens sending av «Skal vi danse»

Jorun Stiansen ble syk før hun skulle opptre i «Skal vi danse».

- Drit i det, alt er spydd opp! Null problem, sa Jorun Stiansen med et smil etter at hun hadde gjennomført sin colombianske salsa i lørdagens «Skal vi danse».

Bare noen minutter tidligere var det usikkert om hun ville klare å stille, skriver TV2.no.

Det ble en god avslutning på en innholdsrik dag for den tidligere Idol-deltakeren, som lørdag også forteller sin historie i VG:

Jorun Stiansen har fem søsken hun aldri har møtt. 33-åringen ble adoptert fra Colombia som lite barn, bare 20 uker gammel.

Takknemlig



Hun innrømmer at hun gjerne vil møte disse søsknene.

- Ikke at det ligger veldig langt fremme i pannelappen, men litt mer nysgjerrig har jeg nok blitt – jeg har jo tross alt fem søsken som jeg deler en biologisk mor med, sier Stiansen til VG.

- Jeg tror at hun – da hun fant ut at hun var gravid med meg – bestemte seg for å adoptere meg bort fordi hun så at hun ikke hadde mulighet til å ta seg av meg. Skulle jeg treffe henne en dag, er det jeg ville ha sagt til henne – takke henne for den uegoistiske avgjørelsen om å gi avkall på meg for å gi meg det livet jeg fortjener. Det er pinadø så sterkt!

Og Jorun Stiansen var sterk selv, da hun lørdag kveld trosset sykdommen og lekte seg på dansegulvet til tonene av «La Tortura» av Shakira.

Dommerne lot seg imponere og belønnet henne og makkeren Fredric Brunberg med hele 35 poeng.

Follestad røk ut



Helen Olafsen og partneren Jørgen Nilsen gjorde det enda bedre med sin showdans til Little Richards klassiker «Tutti Frutti». De fikk full pott – 40 poeng. Det samme gjorde Skam-skuespilleren Cengiz Al og Mai Mentzoni.

Bakebloggeren Ida Gran-Jansen danset seg til 37 poeng sammen med Benjamin Jayakoddy, mens den tidligere ishockeyspilleren Erik Follestad og Lillian Aasebø fikk 33 poeng.

Paradise Hotel-deltakeren Grunde Myhrer og partneren Ewa Trela valgte låta «Starboy» av The Weeknd som akkompagnement til sin showdans. Det endte også med 33 poeng.

Komikerfruen Marna Haugen Burøe klarte ikke å matche konkurrentene og landet på 30 poeng for sin dans med Glenn Jørgen Sandaker til «Spanish Flea» av Herb Alpert.

Da poengene var seerne ble lagt til, endte det med at Erik Follestad røk ut.

- Det er veldig kjipt. Jeg har hatt det utrolig morsomt og lærerikt på denne reisen, sa Follestad da skjebnen var avgjort.

Mest sett siste uken