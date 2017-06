Josefines bursdagsønske får alle til å smile

ANNONSE

Vi har alle sett disse små annonsene, kanskje helst i lokalavisa. «Ønsker ingen oppmerksomhet på min bursdag.» «Ønsker ingen oppmerksomhet på min 60-årsdag.»

Nå er det naturligvis helt greit å be om at sin egen bursdag skal gå forbi i stillhet, men for veldig mange er det nok bare hyggelig med litt ekstra oppmerksomhet på bursdagen sin.

- Jeg elsker å fylle år



Det synes i alle fall svenske Josefine (27) fra Stockholm. Hun bestemte seg for å kontakte lokalavisen Hela Hälsningland med sitt bursdagsønske: Masse oppmerksomhet.

«All eventuell oppmerksomhet på min bursdag oppmuntres på det hjerteligste! Jeg elsker å fylle år, så feir meg gjerne når jeg fyller år den 7. juni. Jeg liker cava, klemmer og blomster. Og å få postkort,» skriver Josefine.

Jag la in en annons i Hälsingetidningar idag. En motaktion till alla som ba: all uppvaktning undanbedes. Klart man vill bli firad!! pic.twitter.com/7dw8hGVZCL — josefine owetz (@josefineowetz) May 30, 2017

Livsglad



Josefine delte annonsen på Twitter, og blir møtt med latter og spørsmål om hva adressen hennes er. Det kan altså se ut til at det er mange som vil gi henne litt oppmerksomhet på bursdagen i neste uke.

- Når man leser familiesidene så finner man alltid disse annonsene mellom dødsannonsene og bryllupsbildene - de som ikke under noen omstendigheter vil feires på sin bursdag, sier Josefine til Expressen.

Med sin motreaksjon ville hun vise at hun er livsglad og at hun gjerne blir et år eldre.

- At man ikke vil feire bursdagen sin, forstår jeg. Men å sette inn en annonse i lokalavisen blir litt kontraproduktivt likevel, ettersom man med det minner omgivelsene på at man har bursdag, sier Josefine.

Har du sett denne videoen?