Jowst er klare for å ta Norge til Eurovision-finalen

Semifinalen starter klokka 21 norsk tid, og drøyt to timer senere blir det klart om Norge er blant de ti landene som går videre til lørdagens finale.

Under begge prøvene onsdag sviktet teknikken, og LED-maska var helt svart. Da var det ikke bare god stemning, ifølge Joakim With Steen, mannen bak navnet JOWST.

– Jeg så at kablene til maska var veldig godt markert i tydelige farger, og de var ekstra teipet. Så vi så at dette var det blitt jobbet med. De har virkelig sørget for at den skulle være i orden nå, sier Steen etter siste generalprøve.

Sverige gikk videre til finalen



Tirsdag denne uken gikk den første semifinalen av stabelen, hvor Sverige, Island og Finland deltok. Av disse var det kun Sverige som gikk videre med låta «I Can’t Go On» som blir sunget av artisten Robin Bengtsson.

I tillegg til Sverige gikk Armenia, Moldova, Hellas, Australia, Polen, Portugal, Aserbajdsjan, Kypros og Belgia videre til finalen på lørdag.

MGP-general Jan Fredrik Karlsen har følgende å si om årets første semifinale:

- For en semifinale! Jeg er glad Sverige gikk videre. Synd for Island og Finland, men for en stemning! Vi er fast i troen på at vi går videre i torsdagens semifinale, sier han til Dagbladet.

18 ny land kjemper om finaleplass



Fjorårsvinner og arrangør Ukraina er direkte kvalifisert til finalen, sammen med «de fem store» i EBU – Storbritannia, Italia, Spania, Tyskland og Frankrike.

Italia er fremdeles den soleklare favoritten til å vinne finalen, foran Bulgaria, Portugal og Sverige.

Disse kjemper i den andre semifinalen:

Serbia «In Too Deep» Tijana Bogićević Østerrike «Running on Air» Nathan Trent Makedonia «Dance Alone» Jana Burčeska

Malta «Breathlessly» Claudia Faniello

Romania «Yodel It!» Ilinca & Alex Florea

Nederland «Lights & Shadows» O’G3NE

Ungarn «Origo» Joci Pápai

Danmark «Where I Am» Anja Nissen Irland «Dying to Try» Brendan Murray

San Marino «Spirit of the Night» Valentina Monetta & Jimmie Wilson

Kroatia «My Friend» Jacques Houdek

Norge «Grab the Moment» JOWST

Sveits «Apollo» Timebelle

Hviterussland «Story of My Life» Naviband

Bulgaria «Beautiful Mess» Kristian Kostov

Litauen «Rain of Revolution» Fusedmarc

Estland «Verona» Koit Toome & Laura

Israel «I Feel Alive» IMRI