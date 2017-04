ANNONSE

Skuespiller Jude Law (44) skal ha fått rollen som den unge Dumbledore i oppfølgerfilmen til «Fabeldyr og hvor de er å finne», en slags oppfølger fra de suksessfulle Harry Potter-historiene, melder Hollywood reporter.

Fra før er det kjent at Johnny Depp (53) skal spille en av de andre viktige rollene i filmen, nemlig Gellert Grindelwald.

VG har også omtalt saken.

De to rollefigurene Dumbledore og Grindelwald var venner som tenåringer, men vokste fra hverandre etter at Dumbledore mistet et familiemedlem, skriver nettstedet.

Ifølge Hollywood Reporter skal filmen ha premiere i november 2018.

