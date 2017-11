Juleblod: Kalkun til jul

At flere kjente fjes dukker opp i den norske grøsseren ”Juleblod”, forhindrer den ikke i å være en skikkelig julekalkun.

Juleblod

Norge 2017

Regi: Reinert Kiil

Med: Stig Henrik Hoff, Sondre Krogtoft Larsen, Truls Svendsen, Marte Sæteren, Jørgen Langhelle, Julia Schacht, Frank Kjosås, Thomas Felberg, Sigmund Sæverud, Haddy Jallow, Karoline Stemre

Aldersgrense: 15 år

Med ”Hora” og ”Inside the Whore” markerte Reinert Kill seg som Norges første skaper av såkalt ”exploitation-film”. Fjorårets ”Huset” var et hederlig forsøk på en mer konvensjonell grøsser/thriller, men med ”Juleblod” er han tilbake i mer spekulative skrekkgater – vel å merke uten nevneverdig hell.

Juleblod handler om en julenisse utenom det vanlige.

Morder i nissedrakt

Denne filmen dreier seg om en gal massemorder som tar folk av dage i julehøytiden iført nissekostyme, og som dermed kalles Nissen. I filmens anslag blir han skutt av en politietterforsker (Stig Henrik Hoff), men overlever og plasseres bak lås og slå. Deretter får vi en lang og unødvendig rekke tekstplakater med diverse fakta om morderen og hans modus operandi, samt en krediteringssekvens som introduserer de to sponsorene Maarud og Mack-øl – som skal dukke opp som skamløs produktplassering filmen igjennom.

Dukke opp igjen skal selvsagt også Nissen, som rømmer fra fengselet for å fortsette den brutale avlivingen av folkene på drapslista si. Men selv om disse potensielle ofrene altså står oppført på en liste politiet har i sin besittelse, skal det ikke være så lett for den nye etterforskeren på saken (Sondre Krogtoft Larsen) å få stoppet morderen.

Sondre Krogtoft Larsen spiller etterforskeren som skal prøve å finne seriemorderen.

Umorsom og uskremmende

Riktignok er ikke handlingen ment å tas helt seriøst, da filmen sjangermessig er en slags splatterkomedie. Problemet er imidlertid at det er fint lite å le av, i tillegg til at ”Juleblod” aldri heller blir særlig skremmende.

Premisset kan muligens virke småfestlig på papiret, men det som eventuelt finnes av humoristisk potensial skusles bort i dårlig smak og en langtekkelig og klønete fortalt historie – som gjerne tar fullstendig unødvendige omveier bare for å få med en ekstra birollekjendis. Mest forkastelig i så måte er scenen der Thomas Felberg som obduksjonstekniker gafler i seg rekesmørbrød over et nakent kvinnelik, som vel setter ny bunnrekord for smakløshet i norsk film.

Thomas Felberg har en liten rolle i Juleblod.

Disharmonisk blanding av spillestiler

Skuespillet er på sin side en kakofoni av ulike stiler, hvor noen – som Julia Schacht som fengselsbetjent, Frank Kjosås som psykiater og et par av de unge jentene i venninnegjengen som skal konkurrere om å bli ”final girl” (samt om å gå mest mulig rundt i undertøy) – har en nokså naturalistisk tilnærming, mens andre er mer over i karikaturlandskap. Dette gjelder til dels Sondre Krogtoft Larsens rimelig stive etterforsker, og særlig Stig Henrik Hoff som hans alkoholiserte makker – som framstår som en underlig blanding av ”Dyret” fra Muppet Show og Otto Jespersen-figuren ”Friskusen”. Og nei, det er slettes ikke riktig av ham å overspille så til de grader.

Stig Henrik Hoff spiller mannen som nesten klarte å ta morderen i Juleblod.

På den positive siden kan man trekke fram den stemningsfulle, synthbaserte filmmusikken, som gir gledelige assosiasjoner til gamle sjangerhelter som Argento og Carpenter. Men det er jo synd at filmen på ingen måte kan måle seg med disse, selv om det vel er å kreve en del mer enn filmskaper Kiil selv har gjort av denne rufsete produksjonen (som ikke overraskende er laget uten offentlig støtte). Dessuten skal det sies at noen av eksteriørbildene er stilig lyssatt og fint komponert – mens det meste som er filmet innendørs dessverre er sjenerende mørkt.

Siden det tilsynelatende begynner å nærme seg jul, skal vi være snille og vippe terningen opp til en toer. Men det betyr dog ikke at den spekulative og ofte pinlige ”Juleblod” er noe annet en skikkelig julekalkun.

