Jusprofessor om juridisk abort: - Dette handler ikke om likestilling

Forrige uke skapte et debattinnlegg fra den danske jusstudenten Majbritt Nielsen stort engasjement.

Nielsen skriver om såkalt «juridisk abort», og innlegget føyer seg inn i en pågående debatt i Danmark. «Juridisk abort» handler om at en mann skal ha rett til å fraskrive seg et farskap dersom kvinnen har blitt gravid uten hans samtykke. I 2014 skapte saken sterke reaksjoner både her hjemme og i Danmark.

Aslak Syse er professor ved Institutt for offentlig rett ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo. Han mener at debatten er uinteressant både av rettslige og politiske grunner, og sier at «juridisk abort» ikke er noe tema i norsk politikk.

- Det er ingen politiske partier som har ytret ønske om å endre lovgivningen rundt dette. Kravene kommer kun fra menn som «føler seg lurt». Man kan ikke gi mannen sterkere rettigheter i abortspørsmålet uten å svekke kvinnens rettigheter tilsvarende, sier han, og fortsetter:

I Norge er det, som i alle land i vår kulturkrets, lagt til grunn for politikk og lovgivning at et barn har rett på en mor og en far. Debatten om «juridisk abort» er derfor ikke i tråd med den norske familiepolitikken, hvor det nylig er gitt regler om et mer likestilt foreldreskap.

- Dette handler ikke om likestilling, sier Syse.

Han poengterer at en graviditet er biologisk ulik for kjønnene, da mannen tross alt ikke kan bli gravid.

Dette gjelder også dersom kvinnen bevisst lurer mannen til å tro at hun bruker prevensjon.

- Mannen har fortsatt et selvstendig ansvar. Hvis han overhodet ikke er interessert i en mulig etterfølgende graviditet, må han ta konsekvensene av det før han har samleie, sier Syse.

I 2009 ledet Syse Farskapsutvalget, som ble nedsatt av den daværende regjeringen.

- Dette var aldri et tema under utvalgets arbeid, og det er det fremdeles ikke i norsk politikk, sier han.

Selv om kvinnen ønsker seg barn, er det ikke sikkert mannen gjør det.

Selv om «juridisk abort» ikke fremmes i norsk politikk, er det et tema som engasjerer mange - både på Facebook og i vårt kommentarfelt.

Det er mange som støtter Nielsen og applauderer forslaget om «juridisk abort»:

«Dersom en kvinne bestemmer seg for å få barnet, og biologisk far ikke ønsker å bli far, burde han være fri for det ansvaret det er. Både økonomisk og rettslig. Han er uansett ikke mer enn en spermdonor, og sist jeg sjekka trengte ikke spermdonorer å betale bidrag».

«Jeg begriper ikke hvorfor menn ikke har rettigheter på dette området. Om menn ønsker barnet, kan mor allikevel ta abort om hun vil. For å snu det på hodet».

«Det handler om å gi mannen det samme valget som vi kvinner har: valget mellom å bli - eller ikke bli - forelder».

«Man skal ikke kunne tvinge noen til å bli far eller betale bidrag hvis mannen ikke vil ha barn. Kvinnen har en utvei, mannen har ingen! Likestilling skal gå begge veier».

«Helt enig i at menn skal få lov å velge på lik linje med oss. Ønsker ikke vi oss barnet, kan vi velge å ta abort. Ønsker ikke mannen barnet må han også ha muligheten til å velge bort. Da må kvinnen velge om hun vil bære frem, og ta ansvar alene, eller velge bort».

- En følge av sex er barn



Men ikke alle støtter forslaget om «juridisk abort»:

«Dette er jeg helt uenig i. Begge to har ansvar for det som har skjedd, og "juridisk abort" setter et press på barnemoren og gir vedkommende et ansvar som begge skal ha».

«Enhver mann som ligger med en kvinne, er voksen nok til å skjønne at dette kan resultere i barn. I gode gamle dager ventet faktisk de fleste, kristen som ikke-kristen, med å ha sex før ekteskapet var i boks».

«Hvis de ikke ønsker barn, må tiltak for å forhindre barn, være utført FØR de utfører handlinger som kan medføre graviditet hos partneren».

«At graviditet kan få store konsekvenser for guttas fremtid er ikke et argument for å gi dem utvida angrerett. Det er en årsak til at de må ta ansvaret for egne handlinger alvorlig, mens de fortsatt kan. Alt handler om risikovurdering. Om gutta velger å ta sjansen, så har de også overlatt avgjørelsen om abort til dama. Å sippe om at gutta skal ha stemmerett i den avgjørelsen blir som å sippe til politiet ETTER at du kjørte for fort».

«En følge av sex er barn. Det er allmennkunnskap. Vil du ikke ha barn må du selv ta ansvar. Prevensjon eller sølibat, ditt valg, men når et barn kommer til verden har du en ting å gjøre: ta vare på det!!!»