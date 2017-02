Kai Remlov har fortellerstemmen i Farmen

ANNONSE

Hvis du ser på «Farmen», har du hørt fortellerstemmen som loser oss gjennom programmene. Stemmen tilhører skuespiller Kai Remlov.

- Det er en veldig inspirerende jobb, sier Remlov til Nettavisen.

- Jeg kjenner ikke utfallet



Han pleier å få se episoden mens han leser inn kommentarene.

- Som regel får jeg se den ferdigklippede episoden. Noen ganger er ikke episoden ferdig klippet - men det er morsomst når jeg får se bildene, sier han.

Og serien er like spennende for ham som for oss seere.

- I utgangspunktet er det ikke denne typen programmer som opptar meg mest, men nå skrur jeg på og følger med, sier han, og legger til at han ikke vet hva som skjer videre.

- Jeg kjenner ikke utfallet, jeg heller. Jeg holder fortsatt på med jobben og leser inn fortløpende i forkant av sendingene, sier han.

Han ligger imidlertid litt foran resten av publikum:

Kai Remlovs stemme er en sentral del av Farmen.

- Jeg leser inn ett til to programmer i forkant, og bruker én time på å spille inn. Det skal gjøres ordentlig, og jeg har en produsent med meg som veileder, sier han.

Hyggelig å gjenkjennes



Får du mange tilbakemeldinger fra seere?

- Det er mange som kjenner stemmen min fra før, så jeg har fått noen reaksjoner - også fra folk jeg ikke kjenner. Men i disse dager er det ikke noe særlig rulletekst, så jeg er ikke eksponert som fortellerstemmen. Så da er det ekstra hyggelig når noen kjenner meg igjen, sier han.

Og han ser ikke bort fra at han fortsetter som fortellerstemme i «Farmen»:

- Jeg vil gjerne det, hvis jeg blir spurt. Men det er opp til TV 2, sier han.

Fortsetter som skuespiller



Remlov er nylig pensjonert fra Nationaltheatret, etter 43 år som fast ansatt.

- Jeg ble 70 år i romjulen, og Nationaltheatret har bestemt at da må man alderspensjoneres. Men livet fortsetter, og jeg har ingen intensjoner om å gi meg. Så nå er jeg frilanser, og er snart klar med en forestilling på Det norske teatret - «Overføring», sier han.