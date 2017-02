Kalte Melania for «hore» på motefest - nå legger journalisten seg flat

ANNONSE

Det var modell og skuespiller Emily Ratajkowski som tvitret om samtalen hun hadde med journalist Jacob Barnstein (28) i The New York Times.

Under New York Fashion Week forrige uke satt hun nemlig ved siden av journalisten, skriver Dagbladet.

«Satt ved siden av en journalist fra NYT i går som sa:

«Melania er en hore». Uansett hva man mener om politikken er dette viktig å fortelle om», skrev hun.

Sat next to a journalist from the NYT last night who told me "Melania is a hooker." Whatever your politics it's crucial to call this out for — Emily Ratajkowski (@emrata) 13. februar 2017

Raskt etterpå kom en ny tweet der hun skriver at «kjønnsspesifikke angrep er motbydelige».

Etter denne ytringen kom førstedame Melania Trump på banen med en takkemelding på Twitter:

Applause to all women around the world who speak up, stand up and support other women! @emrata #PowerOfEveryWoman #PowerOfTheFirstLady — Melania Trump (@FLOTUS) 14. februar 2017

Avisen The New York Times så seg så nødt til å unnskylde hendelsen.

Modell og skuespiller Emily Ratajkowski kommuniserte sin misnøye med journalistens fra The New York Times via Twitter.

- Det hele var basert på et ubekreftet rykte. Kommentaren var ikke ment å være offentlig, men det var upassende og burde ikke ha blitt sagt, sier avisas talsperson, Eileen Murphy, ifølge The New York Times.



I sin unnskyldning navnga de ikke journalisten, men journalist Jacob Barnstein sto kort tid etter selv fram med fullt navn og en unnskyldning i fire deler.

Her innrømmer han tabben han gjorde.

«Under en samtale på en fest, som jeg trodde var en privat samtale, kom jeg med en dum kommentar om førstedamen.»

«Redaktørene mine har gjort det klart at oppførselen min ikke passer med standarden i The Times, og jeg er enig.»

«Min feil, jeg refererer til ubekreftede rykter, som ikke burde ikke gå utover andre og jeg beklager dypt»

3. My editors have made it clear my behavior was not in keeping with the standards of the Times, and I agree. — Jacob Bernstein (@BernsteinJacob) 14. februar 2017

Kommentaren hans er mest sannsynlig knyttet til ryktene om at Melania Trump jobbet som eskortepike på 90-tallet. Et rykte som oppsto etter at blogger og forfatter Webster Tarpley skrev dette i et blogginnlegg.

Innlegget til bloggeren ble delt av flere aviser og førte til at Melania Trump gikk til søksmål mot bloggeren.

Nå skal hun ha inngått forlik med Tarpley, som har trukket påstandene sine og beklaget til førstedamen og familien hennes, skriver Dagbladet.

