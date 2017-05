Kan gutta ta en Rybak i kveld?

ANNONSE

Lørdag kveld forsvarer Jowst Norges ære i Eurovision song contest, som går av stabelen i Kiev, Ukraina.

Med låta «Grab the moment» er Aleksander Walmann og Joakim With Steen nummer 17 på scenen, av i alt 26 land.

Duoen tok seg til finalen torsdag, og er sammen med Sverige og Danmark de skandinaviske landene som er med.

Italia har toppet den sammenlagte oddslista lenge, og det med god margin. Francesco Gabbani framfører «Occidentali's Karma», og med seg på scenen har han en danser i gorillakostyme.

Fredag gikk imidlertid Portugal opp på oddstoppen. Landet stiller med Salvador Sobral, som framfører «Amar Pelos Dois». På grunn av en hjertesykdom har han ikke kunnet være med på mange av prøvene i Kiev. Det er i stedet søsteren som har vært til stede, og hun har også skrevet låten.

Dette er startrekkefølgen i finalen av Eurovision Song Contest i Kievlørdag.

1. Israel: IMRI – «I Feel Alive»

2. Polen: Kasia Moś – «Flashlight»

3. Hviterussland: Naviband – «Story of My Life»

4. Østerrike: Nathan Trent – «Running on Air»

5. Armenia: Artsvik – «Fly With Me»

6. Nederland: O'G3NE – «Lights and Shadows»

7. Moldova: SunStroke Project : «Hey, Mamma!»

8. Ungarn: Joci Pápai – «Origo»

9. Italia: Francesco Gabbani – «Occidentali's Karma»

10. Danmark: Anja Nissen – «Where I Am»

11. Portugal: Salvador Sobral – «Amar pelos dois»

12. Aserbajdsjan: Dihaj – «Skeletons»

13. Kroatia: Jacques Houdek – «My Friend»

14. Australia: Isaiah – «Don't Come Easy»

15. Hellas: Demy – «This is Love»

16. Spania: Manel Navarro – «Do It for Your Lover»

17. Norge: JOWST – «Grab the Moment»

18. Storbritannia: Lucie Jones – «Never Give Up on You»

19. Kypros: Hovig – «Gravity»

20. Romania: Ilinca og Alex Florea – «Yodel It!»

21. Tyskland: Levina – «Perfect Life»

22. Ukraina: O.Torvald – «Time» Tid

23. Belgia: Blanche – «City Lights»

24. Sverige: Robin Bengtsson – «I Can't Go On»

25. Bulgaria: Kristijan Kostov – «Beautiful Mess»

26. Frankrike: Alma – «Requiem»