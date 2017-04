Kardashian-bilder går verden rundt: - Viser fram rumpa slik den faktisk er

ANNONSE

Utenlandsk presse hyller og diskuterer appelsinhuden på rumpa til Kim Kardashian, etter «bodyshaming» på britisk tv.

- Kudos til Kim som sprader rundt på en strand hun garantert vet at hun vil bli fotografert på, og viser folk noe annet enn glansbildet, sier utviklingsredaktør i Se og Hør og tidligere Side2- og Cosmopolitan-redaktør Ingeborg Heldal.

- Det er bekymringsfullt at sosiale medier og ukebladpressen bidrar til å holde oppmerksomhet omkring utseende oppe som viktige temaer, sier psykiater, foredragsholder og NA-blogger Anne Kristine Bergem.

- Det kan sikkert ha en positiv effekt å se at også kjendiser har «flaws», og at den retusjerte virkeligheten de viser frem selv, ikke nødvendigvis er sann, sier Side2-redaktør Astrid-Helen Holm.

RUMPEFOKUS: Her fra Facebook-posten til magasinet OK!.

Cellulittene

Under en ferietur i Mexico viste Kim Kardashian (36) fram rumpa si for paparazziene. Du lurer kanskje på hva som er nytt. Denne gangen lot hun imidlertid bilder av hennes famøse bak bli distribuert til verden uten at de hadde gjennomgått en real retusjering.

Resultatet ble at cellulittene på Kardashians 36 år gamle rumpe nå er synlig for alle.

Bildene ble først vist frem i ulike tabloider, men det var først da Pierce Morgan i Good Morning Britain kommenterte bildene at cellulittene ble tema i mer seriøse medier som Huffington Post og Elle.

Kommentarene

GOOD MORNING BRITAIN: Piers Morgan og Susanne Reid.

- Her får du retusjeringen rett i ansiktet. Dette er ikke de vanlige bildene godkjent for offentlig skue. Dette er slik hun virkelig ser ut, kommenterte Morgan i en ikke positiv tone.

Hans kolleger Susanne Reid slo tilbake:

- Vi bør feire appelsinhud, det er blant livets realiteter, og 90 prosent av alle kvinner har det.

- Hvorfor skal vi feire appelsinhud? Vi må utstå med det, tolerere det, men ikke feire det, sa Morgan.

Morgans kommentarer har blitt stemplet som «bodyshaming» (fritt oversatt til kroppsharselas).

Du kan se samtalen deres nederst i saken. Artikkelen fortsetter under.



As if people are tryin to body shame @KimKardashian 🖕 even with cellulite her body is hawt 😍 like she cares what everyone think as well 😂 pic.twitter.com/2RVouzq226 — The Glam Squad (@andrianne_grant) April 25, 2017

- Forskrudd syn på kvinner generelt



Lege Kari Løvendahl Mogstad forteller at hun møter mange utslitte unge som er usikre på om de er gode nok som de er.

- Det er både trist og skamfullt at medier bruker så mye tid, ressurser og spalteplass på slike saker. Men alle vet at det er klikkmagneter, ikke minst når det er snakk om Kim Kardashian, sier lege og forfatter Kari Løvendahl Mogstad.

Hun har akkurat lansert boka «Kroppsklemma», som i stor grad omhandler det kroppsfikserte samfunnet vi lever i.

- At dette blir en så stor sak verden over sier litt om det forskrudde synet vi har på kvinner generelt, med en enorm objektivisering og seksualisering i nesten alle sammenhenger, sier hun til Nettavisen.

KJENDIS: Ingeborg Heldal er godt kjent med kjendislyset. Her på rød løper med Thomas Hayes aka Skam-William.

- Kudos

- Hvis noen er overrasket over at en tobarnsmor på 36 år faktisk ser ut som et vanlig menneske, er det nok på høy tid å få trykket litt uretusjerte bilder av folk! Jeg synes Kim K ser helt fantastisk ut - og hadde gjort hva som helst for den rumpa - med cellulitter og alt! Kudos til Kim, som sprader rundt på en strand hun garantert vet hun vil bli fotografert på, og viser folk noe annet en glansbildet, sier Ingeborg Heldal og legger til.

- Det er skummelt hvis vi utelukkende blir eksponert for retusjerte bilder og glemmer hvordan en normal kropp ser ut. Jeg vil slå et slag for at vi alle gjør som Kim denne sommeren - lar være å gjemme oss bak filter - og viser fram rumpa slik den faktisk er!

- Bra

- Mange klarer kanskje ikke å skille mellom Instagram/photoshoots og virkeligheten – som ofte er to ganske forskjellige ting, sier Side2-redaktør Astrid-Holm Helen.

- Jeg synes først og fremst at Kim K ser flott ut, cellulitter eller ikke, sier hun.

- Kim Kardashians cellulitter er i utgangspunktet ikke noe som bør gi kvinner bedre selvbilde. Samtidig er det realiteten at kvinner sammenligner seg selv med kjendiser og SoMe-profiler, og ikke klarer å skille helt mellom Instagram og virkelighet. Da kan det sikkert ha en positiv effekt å se at også kjendiser har «flaws», og at den retusjerte virkeligheten de viser frem selv, ikke nødvendigvis er sann. Det hadde vært veldig kult om Kim Kardashian viste seg frem helt uretusjert innimellom, sier hun.

BERGEM: Anne Kristine Bergem.

- Stereotypene lever

- Det bekymringsfulle er at kjendisers utseende oppfattes å være av allmenn interesse og slås opp på denne måten. Selv om vi i Norge og den vestlige delen av verden har kommet langt når det gjelder likestilling og likeverd, lever stereotypiske idealer av jenter og kvinner som pene og deilige i beste velgående, sier psykiater, foredragsholder og NA-blogger Anne Kristine Bergem.

- Det vi ser i samfunnet idag er normer for kropp og utseende som er trangere enn noen gang.

- Kjønnsforsker Wenche Müleisen sa i en podcastinnspilling i Pia og psyken at spørsmålet er om kvinner egentlig er blitt så mye friere i seksualiteten når det kommer til stykke, men at ufriheten har fått en annen form. Tilgangen på plastikkirurgi, restylane og botox gjør at kravet om å fikse på det som ikke er perfekt er veldig sterkt tilstede, sier Bergem.

Bergem refererer boka til lege Kari Mogstad, «Kroppsklemma» der hun skriver at mange jenter i dag bruker lengre tid foran speilet enn på lekser, og går ikke på skolen hvis de har en dårlig-utseende-dag.

- Finn Skårderud har i flere foredrag illustrert tematikken knyttet opp mot spiseforstyrrelser i dette utsagnet: «Hvordan har du det idag? Vet ikke, jeg har ikke veid meg ennå».

- Det er bekymringsfullt at sosiale medier og ukebladpressen bidrar til å holde oppmerksomhet omkring utseende oppe som viktige temaer. Våre barn og unge sammenlikner seg ikke lenger bare med hverandre, men med de peneste i verden - som i tillegg gjerne er retusjert.