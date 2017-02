Karl Ove Knausgård: - Nordmenn er mer barnslige

ANNONSE

Karl Ove Knausgård er Norges mest kjente internasjonale forfatter for tiden. Samtidig driver han et ustrakt journalistisk virke, blant annet for The New York Times Magazine.

I Sverige ble han denne uken tildelt Björn Nilsson-prisen for god kulturjournalistikk.

I den anledning er han intervjuet av Expressen. Etter at det han ble separert fra forfatterkona Linda Boström Knausgård er han blitt boende i sør-Sverige, og det tenker han å fortsette med.

Mannen, som selv har følt at han har blitt oppfattet som «vanskelig» av svenskene, har gjort svenske av seg på heltid.

- Nordmenn vet lite om Sverige

- Folk i Norge vet veldig lite om Sverige, blant annet har de et ekstremt karikert bilde av den svenske flyktningproblematikken. Da jeg bodde i Malmö, ble jeg oppringt av journalister som lurte på hvordan det var å bo i en slik voldelig by, og jeg opplevde det ikke. Klart det fantes kriminalitet, men for meg var det en trivelig by, sier han.

En annen ting nordmenn har store problemer med å forstå er den sterke svenske feminismen, sier Knaugsård.

- Jeg har fått et annet syn på Norge. Mye av det dere svensker synes er jo sant. Nordmenn mangler en form for profesjonalitet, de er litt mer barnslige, litt mer uformelle. Samtidig er det positivt, det skaper mer uforutsigbarhet og bevegelser, litt mer frihet, mener Knausgård.

Knausgård og Linda Boström Knausgård har fire barn. Å flytte tilbake til Norge er ikke aktuelt for forfatteren, forteller han.