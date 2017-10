Katrine og venninnen danser gatelangs i København i undertøyet

«Du er god nok som du er,» er budskapet bak Katrine Gisigers video.

En video av syv kvinner som danser i undertøyet langs gatene i København har tatt Facebook, og danske medier, med storm den siste uken.

Bak prosjektet står Katrine Gisiger, en 27 år gammel dansk kvinne som har ett mål for øyet: Å bekjempe kroppspresset.

- Altfor mange går rundt med slike problemer helt alene, fordi det er tabu. Følelsen av å ikke være god nok kan skape problemer på alle områder i livet, i form av spiseforstyrrelser, stress, angst, depresjon og andre psykiske lidelser. Vi må få gjørt noe med skammen, skyldfølelsen og kroppshatet - og gå imot idealet, sier Katrine til Nettavisen.

Slet med spiseforstyrrelser



Selv har Katrine hatt et anstrengt forhold til sin egen kropp i mange år, skriver BT. Hun slet med spiseforstyrrelser, først ortoreksi og senere overspising.

27-åringen oppsøkte hjelp og kom frem til at problemene bunnet i en følelse av å ikke være god nok. Og hun er langt fra alene om å ha den følelsen.

En tredjedel av nordmenn er misfornøyd med egen vekt og kropp, ifølge en YouGov-undersøkelse fra 2015. En annen undersøkelse fra 2016 viser at halvparten av oss sier vi føler press for å være vellykket, og hele 9 av 10, altså 87 prosent, sier de blir påvirket av dette presset.

Katrine tok grep for å få det bedre med seg selv. Hun tok en bachelorgrad i ernæring og sunnhet, og veileder nå andre som trenger kostholdshjelp. I tillegg startet hun en Instagram-konto der hun forsøker å inspirere andre til å bli venn med sin egen kropp.

- I Norge har vi diskutert hvorvidt alt fokuset på kropp kanskje bare bidrar til mer kroppspress, til tross for at man i større grad viser frem den såkalte «normalkroppen» Hva tenker du om det? Blir det mer kroppspress av å fokusere enda mer på kropp?

- Jeg forstår argumentet, men jeg tror først vi må gjennom en fase der vi aksepterer at kroppen vår er helt okei, før vi etterpå kan åpne for å bruke tankene og energien vår på noe annet, mener Katrine.

Hun påpeker at man fortsatt ser slanke, glatthudede, fotoshoppede kvinner i undertøyet i all form for markedsføring, og at det derfor er viktig å vise frem naturlige kropper med strekkmerker, appelsinhud og urenheter.

- Nå er det også mange som sliter under et nytt ideal om å føle seg dårlig over å ikke greie å akseptere kroppen sin som den er, og derfor skammer de seg over å ønsket om å gå ned i vekt. Jeg prøver å si til dem at du er helt okei, også hvis du ikke ønsker, eller er klar, for å slippe ideen om at du må forbedre eller endre deg selv for å føle deg trygg.

Hyller ulikheten



Jentene som er med i videoen fant hun via sosiale medier. Hun spurte Instagram-følgerne sine om det var noen som ville være med på prosjektet, og ba spesielt om kvinner med «skavanker».

Katrine ønsket å vise at kvinnekroppen kan være ulik, og at du uansett er bra nok som du er. Det er 60 kilos forskjell på den tyngste og den letteste av jentene som er med.

«Du bør nok forberede kvinnene på at de kan få ubehageligheter slengt etter seg når vi spiller inn videoen,» advarte fotograf Morten Svane da videoen skulle spilles inn.

Men videoen ble en kjempesuksess. Over 10.000 likes, 700 kommentarer og over en halv million visninger.

- Det har vært fullstendig vanvittig, på en positiv måte. De som liker og deler hyller ulikheten og kroppspositiviteten, smiler Katrine.

