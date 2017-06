Kelly fant et genialt triks for ikke å brøle til ungene - og forskerne støtter det

ANNONSE

Forskere mener at barn tar skade av å få grov kjeft.

Men selv om de fleste foreldre ikke kommuniserer med sinne, kan mange kjenne seg igjen i at de enkelte ganger mister litt besinnelsen, enten man har dårlig tid og skal ut av døra, eller minsten tømmer ut klesskuffen for n'te gang. Eller at man faktisk er irritert på helt andre ting enn ungen, som for eksempel noe som har skjedd på jobb eller med partneren.

- En dag klikket jeg helt



Det er slitsomt i lengden, og det er slitsomt å gå og føle seg sur og tverr .

- Helt siden jeg ble mor til tre barn, har jeg strevd med ikke å bli sinna overfor ungene. En dag klikket jeg helt, og knakk helt sammen.. Den dagen bestemte jeg meg for aldri å la det skje igjen, forteller Kelly Holmes til Nettavisen.

Holmes har tre barn på henholdsvis ni, fire og ett år. Nå har hun laget et triks som sies å ha hjulpet over en halv million foreldre etter at hun delte det på bloggen The (Reformed) Idealist Mom.

Tok lærdom av samlivsforskning



Mammabloggeren fra Texas tok lærdom av en av verdens fremste samlivsforskere John Gottman, som nylig forklarte at det er én egenskap absolutt alle kvinner ser etter i en mann.

Kelly sier at hun forsto at hun trengte noen verktøy og en bedre måte å takle stress, søvnmangel, rot og uvillige unger på.

- Jeg gikk til forskningen for å finne måter jeg kunne utvikle «sunnere vaner» på, men isteden for å fokusere på grønnsaker og mer trening, så lette jeg etter adferdsteknikker som kunne gjøre meg gladere som forelder, sier hun til Nettavisen.

Kelly skapte rett og slett en fysisk påminnelse om ønsket adferd ved å ha fem hårstrikker rundt håndleddet.

Magiske fem



John Gottman og hans Gottman Institute fant i sin tid en balanseteori, som de kaller Magic 5 ratio, eller Magisk fem-forhold. Kort fortalt har Gottman forsket seg frem til at så lenge det er fem ganger så mange positive handlinger mellom kjærester enn det er negative handlinger, så vil forholdet være stabilt.

Holmes overførte det til sine barn, med den såkalte fem-hårstrikkregelen. Hver gang hun ble sinna, så måtte hun fjerne en hårstrikk hun hadde rundt håndleddet. Og hun fikk den tilbake når hun ga barna en klem eller man kunne le sammen etter utbruddet.

Målet er å beholde alle fem hårstrikkene fra start til slutt på dagen. Holmes skriver om trikset sitt på bloggen sin Idealist Mom.



En visuell påminnelse



- Et klassisk verktøy jeg skriver om i boken min er den visuelle påminnelsen. Konseptet er enkelt. Det at du finner en fysisk ting rundt deg som kan minne deg om den vanen du ønsker å forme. Og så kombinerte jeg dette med forskning fra The Gottman Institute, sier Holmes til Nettavisen.

At det ble hårstrikker, hadde rett og slett å gjøre med at hun ofte har det for praktisk bruk rundt håndleddet.

Holmes ble så oppslukt av temaet at hun skrev boken «Happy You, Happy Family» for å fortelle andre foreldre hva hun hadde funnet ut.

- Alle situasjoner er ulike, men jeg får høre fra de fleste foreldre at de ser en endring fra dag én. Om du mister tålmodigheten overfor barnet, så er målet «å tjene det tilbake» i løpet av dagen. Og mister du tålmodigheten ofte, så må du fokusere på å balansere det med den magiske fem-forholdsregelen, sier Holmes.

Samtidig sier hun at mange finner at de faktisk klarer å stoppe seg selv før man blir sinna, fordi man ser hårstrikkene.

- Så fremt du klarer å ta tak i den negative interaksjonen med barnet ditt raskt, så fungerer trikset som det skal. Og forholdet til barnet ditt blir sterkere, mener Kelly Holmes.

