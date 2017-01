Kendall Jenner i ny «nakenkjole»

ANNONSE

Kendall Jenner (21) fikk for alvor sitt gjennombrudd som modell da hun gikk sin første Victoria's Secret-visning i 2015.

Og hun ser ut til å trives så godt i undertøyet, at hun like gjerne velger det som festantrekk.

Kendall Jenner passet på å vise fram sine lange bein på Harper's Bazaar-festen fredag.

Tøff konkurranse



På motemagasinet Harper's Bazaars fest fredag kveld, stilte den langbeinte realitystjernen i korsett og gjennomsiktig kjole fra det rådyre undertøysmerket La Perla.

Anledningen var magasinets feiring av «De 150 mest moteriktige kvinnene» på Sunset Tower Hotel i Los Angeles.

Jenner hadde konkurranse av blant andre modellrivalene Miranda Kerr, Kate Upton, Emily Ratajkowski og Heidi Klum, så det er kanskje ikke så rart at hun valgte et oppsiktsvekkende antrekk (se flere bilder nederst i saken).

Lang erfaring



Kendall er den nest yngste datteren i Kardashian-klanen, og har figurert på realityshowet «Keeping up with the Kardashians» siden 2007. Hun er storesøsteren til Kylie Jenner, som mamma Kris Jenner fikk gjennom det nå fallerte ekteskapet til Catelynn Jenner.

Kendall Jenner gikk sitt andre show for Victoria's Secret i Paris i november.

TV-serien dokumenterer livet til familien, der halvsøster Kim Kardashian West (36) så vidt kan tviholde på posisjonen som den aller mest kjente.

Det er ikke første gangen Kendall velger «nakenkjoler».

Under Cannes-festivalen i mai i fjor, valgte hun en gjennomsiktig kjole fra Cavalli.

Kendall Jenner på den røde løperen i Cannes 15. mai i fjor.

Festet i West Hollywood i natt



GLAM: Modell og skuespiller Emily Ratajkowski.

SMOKINGINSPIRERT: Modell og skuespiller Kate Upton.

HØYE SKULDRE: Filmstjernen Elle Fanning.

AVSLAPPET: «Younger»-stjernen Hilary Duff.

FARGERIK: Modell Miranda Kerr.

LÅRKORT: Modell og programleder Petra Nemvoca.

I DRESS: Modellveteran, designer og programleder Heidi Klum.