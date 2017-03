Kim Kardashian snakker ut: - Jeg så rett inn i pistolen

ANNONSE

Kim Kardashian ble brutalt ranet i leiligheten hun bodde i Paris i oktober i fjor.

Etter hendelsen forsvant Kim Kardashian fra sosiale medier i flere måneder. Det siste politiet spekulerte i var om ranet kan ha vært innsidejobb.

I «Keeping Up With The Kardashians» forteller nå Kim Kardashian hvordan hun opplevde ranet.

I PARIS: Kim Kardashian, Kourtney Kardashian og moren Kris Jenner i Paris før det mye omtalte ranet.

- Trodde de ville skyte meg



- De holdt pistolen mot meg, og jeg trodde helt ærlig at de ville skyte meg i hodet. Så kneblet han meg med gaffatape, forteller Kim i et klipp som E! har sluppet.

Kim forteller at hun ble slept ut av soverommet og ut på en trappesats. I et kort øyeblikk lurte hun på om hun skulle forsøke å løpe ned trappen, men hun tenkte at de ville skyte henne i ryggen.

- Jeg har familie. Vær så snill og la meg leve, sa Kim til ranerne.

HØR KIM FORTELLE I TRAILEREN HER:



Etter ranet var det helt stille rundt Kim Kardashian i mange uker.

Dette er det siste bildet hun la ut fra Paris:

Først 14 uker senere valgte hun «å komme tilbake» til Instagram med dette bildet. I etterkant har hun valgt å dele mer familieliv og mindre kropp og provoserende bilder.

I den nye sesongen av «Keeping Up With The Kardashians» omtales ikke bare ranet, og Kims ferd tilbake i offentligheten. Også Kanye Wests sammenbrudd, Kourtneys problemer med eksmannen Scott Disick og Kendall Jenners modellsuksess er en stor del av sesongen.