King Arthur: Legend of the Sword: En ny kamp om tronen

King Arthur: Legend of the Sword

USA 2017

Regi: Guy Ritchie

Med: Charlie Hunnam, Astrid Bergés-Frisbey, Jude Law, Djimon Hounsou, Eric Bana, Aiden Gillen, Freddie Fox, Craig McGinlay, Tom Wu, Kingsley Ben-Adir, Neil Maskell, Annabelle Wallis

Aldersgrense: 12 år

Etter de sorte gangsterkomediene ”Lock, Stock and Two Smoking Barrels” og ”Snatch”, rotet den britiske filmskaperen Guy Ritchie seg vekk i en rekke mislykkede prosjekter. Så fikk han på ny suksess som regissør av påkostede actionfilmer, og da først og fremst de to om Sherlock Holmes – som riktignok aldri har kunnet måle seg helt med de tidligere filmene hans i kvalitet.

Nå er Ritchie klar med en storfilm basert på den britiske middelalderlegenden om Kong Arthur og sverdet i steinen. En fortelling som har blitt filmatisert en rekke ganger før, inkludert en rimelig tøysete en av Monthy Python – som på sin side fokuserte mer på den delen av myten som omhandler den hellige gralen.

Appellerer til Game of Thrones-fansen

Med en markedsføring som appellerer til folks hunger etter en nye episoder av ”Game of Thrones”, er det imidlertid åpenbart at inspirasjonen til denne filmen ikke først og fremst er hentet fra de tidligere filmversjonene. Og jaggu dukker ikke Aiden ”Littlefinger” Gillen opp i en sentral birolle også.

I tillegg skal det også her kjempes om en trone. I filmens begynnelse inngår den lumske Vortigorn (Jude Law) en pakt med mørke krefter, og dreper sin bror Kong Uther (Eric Bana) for selv å ta makten over det britiske riket. Regentens unge sønn Arthur kommer seg imidlertid unna, og vokser opp på under langt mindre rojale kår i Londinium – byen vi senere kjenner under navnet London.

Flere år senere dukker det berømmelige våpenet som har festnet i stein opp, og som etter sigende kun kan trekkes opp av tronens rettmessige arving. I likhet med alle andre unge menn må Arthur (nå spilt av Charlie Hunnam) prøve seg på dette – og når han med ett står der med det magiske sverdet Excalibur i hendene, blir han nødt til å samle et lag med riddere for å bekjempe sin onde onkel.

Charlie Hunnam som King Arthur.

Moderne gangsterfilm i middelalderen

Vi befinner oss med andre ord i en dyster middelalder med overnaturlige elementer, som gjør det vanskelig ikke å trekke den ønskede parallellen til tidligere nevnte HBO-serie.

I Guy Ritchies regi er ”King Arthur: Legend of The Sword” imidlertid mer preget av action og mindre av maktkamp og intriger enn ”Game of Thrones” – selv om det også blir tid til litt politikk og sånn i løpet av filmens to timer lange spilletid.

I tillegg benytter Ritchie seg hyppig av en lettere hyperaktiv klipping mellom ulike tidsplan (hvor det for eksempel veksles mellom planleggingen og utføringen av en operasjon), som vel er hans tydeligste kjennetegn som regissør.

Ambisjonen er åpenbart å kombinere middelalderens riddere og sverd med følelsen av hipp cockney-gangsterfilm a la filmskaperens tidligere meritter, som i grunn fungerer overraskende godt. Riktignok blir det litt for mye av det moderne når en av actionsekvensene filmes med GoPro-kameraer, men dette er uansett et engangstilfelle i en generelt visuelt storslått film.

Jude Law som Vortigern.

Mangler litt personlighet

Det skal imidlertid også innvendes at både Charlie Hunnam i hovedrollen og de fleste av hans riddermakkere er utstyrt med for lite personlighet, som gjør filmen noe mindre medrivende enn den kunne ha vært. Den mest interessante karakteren i følget er den mystiske trollkvinnen (Astrid Bergés-Frisbey), som vi gjerne skulle ha sett enda mer til. I tillegg gjør Jude Law så absolutt en god innsats i skurkerollen. Men hvor i all verden ble det av Merlin?

”King Arthur” troner ikke like høyt blant årets storfilmer som ”Game of Thrones” trolig kommer til å gjøre på seriefronten, men den er like fullt et heftig og hardtslående eventyr – som viser med tydelighet at Guy Ritchie kan fortelle actionfylte, engelske historier med romslige, amerikanske budsjetter.