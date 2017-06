ANNONSE

Etter flere måneder med spekulasjoner, fortalte «Farmen kjendis»-deltakerne Vendela Kirsebom (50) og Petter Pilgaard (37) at de hadde blitt kjærester.

Da hadde de ved flere anledninger vist seg offentlig sammen, og ikke lagt skjul på at de hadde blitt glade i hverandre. Under 90-tallsfesten «We Love The 90's» i Telenor i april viste de to varme følelser for hverandre.

- Nå kan vi bare være oss selv

I denne ukens tirsdagsutgave av Se og Hør sier de to at de synes det er deilig å kunne kalle seg for kjærester.

- Det er deilig å ikke holde ting hemmelig lenger. Nå kan vi bare være oss selv, sier de og legger til at de har fått mange positive tilbakemeldinger etter at de offentliggjorde at de var blitt et par.

- Kan tjene helt enorme summer

Tidligere denne måneden ble det kjent at kjendisparet inviterer til tur til Altea i Spania i september.

For rett i underkant av 15.000 kroner får du bli med kjendisene på tur.

Tidligere har PR-ekspert Haakon B. Schrøder uttalt at Petter og Vendela kan tjene stort på forholdet.

- De kan egentlig tjene helt enorme summer. De kan kapitalisere på hver eneste forespørsel de får. Når de blir invitert til bedriftseventer, festivaler og motevisninger, er det klart at det har en pris. De gjør det ikke gratis, uttalte Schrøder.