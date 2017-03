Kjedebrev gir 3,6 millioner kroner til Barnekreftforeningen

ANNONSE

Like etter Den internasjonale barnekreftdagen 15. februar, begynte det å tikke inn kroner til Barnekreftforeningen.

Årsaken er et kjedebrev som nå spres på Facebook. Utfordringen som sendes venner, er at den som utfordrer skal betale en krone til Barnekreftforeningen for hvert liker-klikk man får, og fem kroner for hver kommentar.

Det har tydeligvis engasjert mange.

- Vi har ikke opplevd lignende før, sier kommunikasjonsrådgiver Anja Haug Tronrud i Barnekreftforeningen til Nettavisen.

- Kjenner ikke opphavet



Hun opplyser at de ikke vet opphavet til kjedebrevet. Og understreker at det er et frivillig tiltak og at Barnekreftforeningen ikke er involvert i innsamlingen.

Men de setter stor pris på den. Mandag hadde summen av innsamlede kroner steget til 3,6 millioner kroner. Bare søndag 26. mars fikk de inn 500.000 kroner.

- Vi har forsøkt å gå tilbake for å finne opphavet, men i slike tilfeller er det vanskelig å se hvem som har startet innsamlingen. Noen har satt inn 10 kroner, andre har satt inn over 1000 kroner, forteller hun til Nettavisen.

180 barn rammes årlig



180 norske barn får kreft hvert år. De vanligste kreftformene blant barn er delt inn i tre omtrent like store grupper: akutte leukemier (ALL og AML), hjernesvulst og solide svulster på forskjellige organer og deler av kroppen.

Kjedebrev som dette sprer seg på Facebook. Oppfordringen går ut på å samle inn penger til Barnekreftforeningen.

Hjernesvulst er den hyppigst forekommende solide svulstform hos barn. Årlig diagnostiseres cirka 40 nye tilfeller hos barn under 15 år i Norge.

- Redde det femte barnet



Anja Haug Tronrud sier til Nettavisen at de ønsker å gi pengene til forskning. I år er spesielt forskning på hjernesvulst som et prioritert område.

- Det er der prognosen er dårligst. De som overlever får ofte senskader av behandlingen, så vi trenger å finne den best mulige behandlingen for å redusere både dødelighet og senskader, sier hun. En nylig sluppet forskerrapport viser at det trengs mer forskning rundt krefttyper som rammer barn.

LES MER: Penger til barnekreftforskning etterlyses

- En slik aksjon som dette har stor betydning for oss som organisasjon som har i oppdrag å påvirke til at barn og ungdom med kreft har de beste forutsetningene for å bli friske og ivaretatt. Vi er dypt takknemlige til alle som har bidratt til å spre budskapet om vår sak. 4 av 5 barn overlever barnekreft, og vi håper midlene fra denne kampanjen kan hjelpe til å redde det femte barnet, sier Anja Haug Tronrud.