Kjendisparet avslører hemmeligheten bak det lykkelige ekteskapet

I motsetning til en rekke andre kjendispar, så holder skuespillerparet Freddie Prinze Jr. og Sarah Michelle Gellar en relativt lav profil.

Kanskje er det en av årsakene til at de, i motsetning til veldig mange andre Hollywood-par, fortsatt holder sammen?

LYKKELIGE: Sarah Michelle Gellar og Freddie Prinze Jr. har to barn sammen, Charlotte (7) og Rocky (4).

Ifølge Freddie Prinze Jr. er det flere årsaker til at de er lykkelige sammen, skriver E! News. Eller, for å bruke Freddies egne ord: Årsaker til at ekteskapet med Buffy-stjernen alltid har vært så «kult og groovy».

- Vi var bare venner. Det er en av grunnene til at jeg tror forholdet vårt alltid har vært så bra.

Paret møttes under innspillingen til «I Know What You Did Last Summer» i 1997, men begynte ikke å date før to år senere.

- Hun visste hvilken type fyr jeg var. Hun visste hvilken moral jeg hadde, hva som var mine viktigste prioriteringer - og det samme visste jeg om henne. Vi kjente allerede til hverandre feil, sier skuespilleren.

Solid grunnmur



Selv beskriver han dem som «den perfekte balansen», men legger til at denne balansen ikke oppstod før de hadde bygd en solid grunnmur.

I tillegg avslører han en annen hemmelighet bak det lykkelige forholdet, nemlig latter.

- Den andre må få deg til å le, latter varer evig. Hvis du bare synes hun er fin, eller hun bare synes du er fin, så har dere store problemer når dere blir 60.

Latter gir nærhet



At en god latter ikke bare forlenger livet, men også parforholdet, er dokumentert også i forskningen.

En studie utført av psykologer ved Universitetet i Nord-Carolina viste blant annet at latter kan føre til nærhet.

77 heteroseksuelle par, som i gjennomsnitt hadde vært sammen i fire år, deltok, og parene ble filmet mens de ble bedt om å fortelle hvordan de møttes. I tillegg svarte parene på en rekke spørsmål om forholdet, som gikk spesielt på nærhet til partneren.

- Deltakerne som lo mer sammen med partnerne sine under opptaket oppga også at de følte seg nærere og tryggere på partneren sin, konkluderte forskerne.

