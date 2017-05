Kjenner du igjen MGP-vinnerne?

ANNONSE

Eurovision Song Contest eller Melodi Grand Prix - uansett hva du kaller det, er det bare å forberede seg på noen dager med mye snakk om musikkonkurransen.

Torsdag sikret Norge seg en finalebillett, og nå gjenstår det å se hvem som vinner lørdagens store fest.

Men selv om det å vinne Eurovision er stort både for artisten selv og for hjemlandet, vil det ikke nødvendigvis gjøre deg til en internasjonal stjerne.

Noen artister får suksess etter seieren. ABBA og Celine Dion ble blant verdens største artister, og Johnny Logan, Loreen og Carola er noen av artistene vi har sett mye til. Men flere av de andre vinnerne dukker bare opp på norske TV-skjermer hvis de får synge vinnerlåta si igjen.

Vi har funnet fram til ti Eurovision-vinnere og sjekket hva de gjør i dag:

Teach-In

Den nederlandske gruppa fikk seieren med låta «Ding-A-Dong» i 1975. Sangen lå 20 uker på VG-lista - åtte av dem på førsteplass. Bandet ble oppløst i 1980.

«Ding-A-Dong» var den første låta som vant med dagens poengsystem, hvor hvert land fordeler poeng mellom 1 og 8, samt 10 og 12. Sangen fikk 152 poeng.

Norge deltok med «Det skulle ha vært sommer nå» med Ellen Nikolaysen, som fikk 11 poeng og 18. plass i den internasjonale finalen.

Getty Kaspers intervjuet før Eurovision i 2016.

Brotherhood of Man

Året etter var det britiske Brotherhood of Man som vant med «Save Your Kisses for Me». Dette er tidenes mestselgende Eurovision-vinner, med over seks millioner solgte singler.

Brotherhood of Man var en såkalt konstruert gruppe, som produsentene hadde satt sammen i håp om å skape en suksess. Den største suksessen kom i Eurovision, men de klarte å få en låt til på VG-lista i 1978.

Etter en pause på 1980-tallet, ble bandet samlet igjen på 1990-tallet. I dag reiser de rundt med nostalgikonserter og -opptredener.

Norges bidrag i 1976 var «Mata Hari» med Anne-Karine Strøm, som fikk 18. plass.

Milk and Honey

I 1979 vant den israelske sanggruppen Milk and Honey og vokalist Gali Atari med låta «Hallelujah». Egentlig var det kvinnegruppa Hakol Over Habibi som skulle synge låta, men de trakk seg. I siste liten fikk de satt sammen en ny gruppe.

Gali Atari er fremdeles en stor stjerne i hjemlandet. Resten av bandet prøvde seg to ganger til i Eurovision, men uten å gjøre like stor suksess som første gang.

Norge sendte Anita Skorgan og låta «Oliver» til Eurovision dette året. Hun fikk 11. plass.





Bucks Fizz

Som flere andre Eurovision-grupper, ble også britiske Bucks Fizz satt sammen for å delta i konkurransen. Det fungerte, og i 1981 vant de med låta «Making Your Mind Up».

Gruppa gjorde det bra i Europa, spesielt hjemme i Storbritannia. Men i 1984 var gruppa involvert i en dramatisk bilulykke, og de bestemte seg for å ta en pause. Senere ble gruppen splittet, og i dag er de delt i to: Gees Bucks Fizz og OBF (Original Bucks Fizz). Den første gruppa består av ett av medlemmene fra originalgruppa, mens de tre andre er i den andre.

Norges bidrag i 1981 var Finn Kalviks «Aldri i livet», som fikk 0 poeng og 20. plass.

Bucks Fizz - Cheryl Baker, Mike Nolan, Jay Aston og Bobby McVey - på Good Morning Britain i mai 2017.

Nicole

I 1982 var det en liten sang om fred som vant: Tyske Nicoles «Ein bißchen Frieden». Nicole var bare 17 år gammel, og hun fikk suksess i hjemlandet i årene etter. Fremdeles er hun aktiv som sanger.

Norge deltok med «Auieu» med Jahn Teigen og Anita Skorgan. Låta kom på 12. plass.

Herreys

Mormonerbrødrene Herrey fra Sverige vant med sangen om sine gylne sko, «Diggi-loo diggi-ley», i 1984. De neste fire årene ga brødrene ut intet mindre enn fem album, som solgte godt.

Men suksessen ble slitsom, og på slutten av 1980-tallet valgte de å ta en pause. Senere har en av dem blitt jurist, en av dem har blitt pastor i mormonerkirken og sistemann har fortsatt som artist.

Norges bidrag i 1984 var Dollie de Luxes «Lenge leve livet», som fikk 17. plass.

Herreys sang på Allsang på Grensen i 2015.

Sandra Kim

Belgiske Sandra Kim var bare 13 år gammel da hun vant med «J’aime la vie» i 1986. Dette gjør henne til tidenes yngste vinner - noe som blir vanskelig å slå da konkurransen senere har fått 16-årsgrense.

Sangerens unge alder var imidlertid ikke kjent under finalen, og andreplassen Sveits mente at Belgia burde diskvalifiseres. Dette ble ikke gjennomført.

Sandra Kim har fortsatt som artist, og ga ut sitt foreløpig siste album i 2011.

I finalen, som for første gang ble avholdt på hjemmebane, stilte Norge opp med Ketil Stokkans «Romeo». Den kom på 12. plass.

Paul Harrington og Charlie McGettigan

Eurovision er ikke bare spektakulære sceneshow, raske låter og store stemmer. I 1994 beviste to herrer fra Irland at også dempede ballader kunne vinne. «Rock ‘n’ Roll Kids» var den første låta som vant Eurovision uten hjelp fra orkester, da Paul Harrington og Charlie McGettigan satt med piano og gitar og spilte selv.

Ikke bare var dette sjette gang Irland vant konkurransen - de vant også tredje året på rad.

Norge tok 6. plassen i 1994, med Elisabeth Andreassen og Jan Werner Danielsens «Duett».

Charlie McGettigan og Paul Harrington i 2014.

Katrina and the Waves

De fleste gruppene som deltar i musikkonkurransen er relativt ukjente internasjonalt før de blir med. Slik var det ikke med Katrina and the Waves, som vant med «Love Shine a Light» i 1997. Katrina and the Waves sto nemlig bak superhiten «Walking on Sunshine» fra 1985.

«Love Shine a Light» ble først skrevet etter oppfordring fra trommisens bror, som ønsket en sang til en veldedighetsorganisasjon. Da sangen var laget, var det flere som kommenterte at det var en låt som lett kunne vinne Eurovision. Det hadde de helt rett i.

Vokalist Katrina Leskanich forlot gruppen året etter Eurovision-seieren, og resten av gruppen gikk hvert til sitt i 1999. Leskanich er nå soloartist.

Norge klarte igjen å få 0 poeng i 1997, med «San Francisco» med Tor Endresen.

Katrina Leskanich sang vinnerlåta under Eurovision-finalen i 2016.

Olsen Brothers

De danske brødrene har blitt nærmest et kultfenomen i MGP-sammenheng. Olsen-brødrene hadde deltatt i danske MGP seks ganger tidligere, men aldri nådd lenger enn 2. plass. Men i 2000 vant de endelig med låta «Smuk som et stjerneskud».

Som de fleste andre, valgte de å skrive om låta til engelsk før den internasjonale finalen. 13. mai var det derfor «Fly on the Wings of Love» som ble framført - og som vant.

Brødrene har fortsatt å synge, og har også deltatt en gang til i danske MGP. Storebror Jørgen deltok også som soloartist i 2007. De har gitt ut en rekke album, det siste kom i 2013.

Norges bidrag i 2000 var Charmed med «My Heart Goes Boom», som kom på 11. plass.

Kilder: ESCNorge.net, Wikipedia, NRK.