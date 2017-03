Kleskjeden Target dropper ultratynne bikinimodeller

ANNONSE

Med en programleder fra TV, en danser og en skateboarder ombord, har den store internasjonale kleskjeden Target i år valgt å kjøre en badetøykampanje uten tradisjonelle modeller.

Kvinner med former



Isteden har de droppet photoshop og valgt kvinner med alle typer kroppsformer. At Target dropper photoshop, er nok lurt av dem etter at de i 2014 fikk kraftig kritikk for å ha photoshoppet en ung modells underliv og lår.

- Du viser frem mesteparten av huden din når du går i badetøy, så jeg synes er viktig at det hjelper deg å føle deg trygg slik at du kan være deg selv og nyte sommeren uten å være usikker, sier skuespiller Megan Batoon, som også har vært med på å skape kolleksjonen.

Er det nok nå?



Her hjemme har det i det siste gått en liten debatt om vi ikke nå er lei av fokuset på kropp.

- Jeg lurer virkelig på om dette "kroppspresset" er et såpass stort problem som mange vil ha det til, eller om det er enkelte bloggere og mediehus som er litt for flinke til å blåse dette opp. For snakk om kropp, det genererer klikk. Og klikk gir penger i kassa. Såpass har jeg fått med meg. Men faen så lei jeg er av å lese om det! Skriver hun på bloggen.

Her hjemme stiller Bik Bok med veltrente, men ikke supertynne modeller i sin kampanje i år. I fjor annonserte Lindex at de slutter å kategorisere butikken i "vanlige" og "store" størrelser.

1:37pm Et innlegg delt av Megan Batoon (@meganbatoon) tirsdag 21. Mars. 2017 PDT