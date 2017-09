Komiker Rigmor Galtung: - Det verste er ikke å bli trodd når jeg forteller hvorfor jeg er overvektig

Komiker Rigmor Galtung forteller i Det store intervjuet at hun har akseptert å måtte leve med en overvektig kropp.

- Jeg kom til et punkt hvor jeg tenkte: «Hvor mye tid av dette livet skal jeg bruke på å sulte meg og slanke meg?» sier Rigmor Galtung.

Spørsmålet hennes etterfølges av en høy og smittende latter, og det er allerede nå lett å forstå at hun har over 20 mennesker i livet sitt hun kan kalle nære venner.

- Altså, jeg tviler sterkt på at noen har gått på så mange slankekurer som meg. Jeg har pisket meg selv i årevis, snakket til meg selv om alt jeg må, alt jeg burde og alt jeg skulle ha gjort. Jeg har ikke vært særlig snill med meg selv, sier hun.

Rigmor Galtung er utdannet skuespiller, og helt fra hun var liten visste hun at hun ville stå på en scene.

- Jeg sto hjemme på stuegulvet og levde meg inn i ulike roller. Og jeg var både regissør og skuespiller, ler Rigmor.

Egentlig var det «seriøs skuespiller» hun ville bli etter tre år på dramalinjen ved Hartvig Nissen i Oslo, drama ved Romerike Folkehøgskole og teaterskole i København.

- Jeg tok til og med teatervitenskap for å fordype meg, men det var jo dørgende kjedelig, så jeg slutta med det.

- Folk begynte bare å le



At det var komiker hun ble, og imitasjoner av kjente mennesker som i stor grad ble veien videre, var tilfeldig.

SPISEFORSTYRRELSE: På dette bildet er Rigmor 20 år og på denne tiden sliter hun med spiseforstyrrelser.

- Folk begynte bare å le sånn når jeg sto på scenen, og etter at jeg hadde imitert Wenche Myhre da jeg gikk på Hartvig Nissen, så var det noen som sa jeg burde prøve Gro Harlem Brundtland. Og da var jeg på en måte i gang, sier hun.

Rigmor tror hun på den tiden likte å «forsvinne inn i noen andre» på scenen.

- Det at imitasjoner ble min greie handlet nok om at jeg syns det var deilig å være noen andre. Det føltes befriende på en måte.

- Aldri gjort meg noe godt psykisk



Vi møter Rigmor hjemme i leiligheten hennes på Torshov. På kjøleskapet henger det et bilde av Rigmor fra hun var yngre. Og tynnere.

- Se her! sier hun.

IMITASJONER: Rigmor Galtung her som Gro Harlem Brundtland.

- Så tynn har jeg vært. Og allikevel følte jeg meg overvektig, sukker hun.

Rigmor har en bipolar lidelse og må gå på medisiner. Medisinene gjør at hun går opp i vekt.

- Jeg kunne jo helt sikkert sulta meg, slanka meg og piska meg for å gå ned mer i vekt, men hva slags liv hadde det vært? Hadde jeg gjort det hadde jeg nok fått hang-up på trening og mat igjen, og det har aldri gjort meg noe godt psykisk, sier hun.

- I tillegg må jeg innrømme at jeg er en livsnyter og glad i å kose meg. Men jeg vet også at slutter jeg på medisinene, så raser jeg ned i vekt.

Det er 17 år siden Rigmor ble syk. Hun har valgt å være åpen om utfordringene på veien, selv om hun har skammet seg mye.

- Ingen kan ta meg på å være meg. Hvis noen tør å sette noen ord på skammen de føler, blir det kanskje lettere for andre også? sier hun.

Sønnen Ludvig er 20 år og har sett mamma syk.

- Selv om jeg har vært syk og hatt utfordringer knyttet til det, har han alltid vært trygg og hatt det stabilt og godt hjemme. Når jeg har vært syk så vet han også at det går over. Det har vi alltid snakket om. At det går over.

Morsrollen er en rolle Rigmor har trivdes godt med og følt seg velsignet med å få oppleve.

- Jeg er en livsnyter og glad i å kose meg, men slutter jeg på medisinene vet jeg også at jeg raser ned i vekt, sier komiker Rigmor Galtung.

- Faren til Ludvig og jeg gikk fra hverandre da han var tre år. Fra han var 14 år har han bodd mest hos meg, sier Rigmor.

Og legger til:

- Jeg er så stolt av ham, han er er en klok og fin gutt, sier hun.

For selv om selvtilliten kunne svikte til tider, var mammarollen noe hun mestret og elsket.

- Jeg følte meg så velsignet da jeg var gravid, og det føltes så naturlig og fint å være mamma. Det at Ludvig og jeg var alene i mange år gjorde nok også sitt til at vi utviklet en veldig nær og god relasjon.

Rigmor husker spesielt godt en betraktning Ludvig kom med som 3-åring.

«Kongen er sjefen i Norge, så er det statsministeren. Men vet du hvem som er sjefen over alle? Det er Gud. Og jeg tror vi menneskene, vi er dukkene til Gud.»

- Vi var sikker på at vi hadde en tankefull liten prest i hus, ler hun.

- Akseptert at det er sånn



Etter at Rigmor begynte på medisiner kom også de ekstra kiloene. Og en sorg.

- Det er en sorg å ha fått en kropp jeg ikke har hatt før. Det er jo ikke ideelt, akkurat, og det har tatt lang tid å akseptere å bo i en kropp jeg ikke kjenner igjen.

Ansiktet er alvorlig, men det tar ikke lang tid før hun sprekker ut i et stort smil igjen.

- Nå er det jo denne kroppen som begynner å bli normalen for meg, ler hun.

- Det er bare slik det er, og jeg har akseptert at det er sånn.

Rigmor Galtung imiterer kjente politikere under premieren på forestillingen «Og de imiterte er» .

- Nærmest blitt en religion



Komikeren kom til et punkt hvor hun sa stopp.

- Nå driter jeg litt i hva folk syns. Jeg er 48 år og trygg på meg selv, men jeg syns synd på unge jenter i dag som møter et samfunn som fokuserer så mye på kropp, sier hun alvorlig.

Psykiater Anne Kristine Bergem mener sunnhet og det å være slank er blitt et ideal i vår verden, i vår tid.

- Vi lever i et samfunn hvor sunnhet og livsstil nærmest er blitt en religion. I tillegg er det å være slank liksom beviset på sunnhet, sier Bergem til Nettavisen.

Hun mener at det å være slank også har blitt et utrykk for å ha kontroll og viljestyrke og at overvekt ofte kobles til «moral» - at man er svak fordi man er overvektig.

- Ofte møtes mennesker med noen ekstra kilo med fordommer, sier psykiater Anne Kristine Bergem.

- Det er kjent fra mange studier at overvektige mennesker er utsatt for stigmatisering og diskriminering. Overvektige mennesker får, ifølge undersøkelser fra USA, mindre lønn, de er sjelden eller aldri hovedperson i en kjærlighetsfilm eller spenningsfilm. Tykke mennesker er som regel en festlig kompis, men aldri helten, sier hun.

Statsminister Erna Solberg har måttet tåle mange kommentarer om vekta si og for kort tid siden kom det opp igjen, i TV 2-programmet «Bak rattet».

På spørsmål om hun ble såret av at folk kommenterte vekta hennes, svarte hun:

- De må finne seg noe annet å bry seg med enn hvor mange kilo jeg veier. Jeg er fysisk aktiv og har god helse.

- Rund og blid, istedenfor slank og syk



Rigmor har humor i bøtter og spann, men hun er ikke redd for å være alvorlig eller ærlig.

Hun gestikulerer mens hun prater, åpner et vindu og beklager at håret står rett opp.

- Nå er jeg midt i oppkjøring til premiere og sovna på sofaen i går. Herlighet som jeg ser ut, tuller hun, mens hun drar panneluggen opp i en knute som hun fester med en kulepenn.

Fakta: FUN FACTS OM RIGMOR:

Guilty pleasure: - Å ligge rett ut på sofaen og se dårlige TV- serier. Og da mener jeg virkelig dårlige... Kan ikke leve uten: - Sønnen min og morgenmeditasjonen. Verste hårsveis: - Da jeg var 14 år og hadde tatt hjemmepermanent. Dan Børge Akerø har slett hår i forhold til hvordan jeg så ut... Helt forferdelig. Det verste var at jeg selv syns jeg var fin! Beste låt: «L'hymne a l'Amour» med Edith Piaf. Jeg elsker all musikk egentlig, men den har jeg et litt spesielt forhold til. Danser alltid til: «Waterfalls» og «It's raining men» Viktig verdi: - Prøv å se forbi menneskers fasade og forsøk å finne den diamanten som skjuler seg inni oss alle. Det er alltid grunner til at folk gjør som de gjør og er som de er. Fineste opplevelse: - Å bli mamma til Ludvig. Hvem vil du møte? - Adele. Det er noe med den jenta som jeg liker så godt! Hun er superstjerne, men har aldri glemt hvor hun kommer fra. Jeg kunne også godt tenke meg å treffe Dalai Lama. Å få snakke med ham helt alene! Det hadde vært noe det! Beste TV- serie: - Det er nesten flaut å si det, men jeg har fulgt med på «Grey's anatomy» i alle år og jeg blir ikke lei av den serien der jeg... Hvilken superkraft skulle du gjerne hatt? - Å kunne heale mennesker!

- Det føles urettferdig at jeg må leve med en overvektig kropp for å være frisk. Det er en ekstra belastning, men jeg må jo bare gjøre det beste ut av det, ikke bli bitter og grave meg ned. Det har jeg gjort nok. Og hvem har sagt at livet er rettferdig? Nå velger jeg å ha et best mulig liv og da velger jeg å være rund og blid, istedenfor slank og syk, ler hun.

- Kan dere slutte å prate om kroppen min?



Rigmor har hatt et vanskelig forhold til kropp og vekt store deler av livet og da hun var 14 år utviklet hun en spiseforstyrrelse.

- Det var mye snakk om slanking i oppveksten, og særlig på vegne av meg. Det var mange kommentarer, som sikkert ikke var vondt ment, men som jeg vil kalle ubetenksomme. Jeg har følt meg krenka, men jeg vet jo at det ikke har vært vondt ment. Heller uforstand. Det var liksom greit å kommentere kropp på en annen måte i gamle dager.

I voksen alder tok hun et oppgjør med folk rundt seg.

- Jeg tror nok mange måtte akseptere at jeg hadde akseptert meg selv.

Nå vil hun gjerne komme fordommene mot overvektige mennesker til livs og forteller at hun selv har fått sin dose.

- Fordommer mot overvektige mennesker kan man møte overalt. Selv i helsevesenet har jeg til stadighet støtt på fordommer. Folk som har fortalt meg at medisinene jeg går på ikke gir bivirkninger som overvekt, selv om jeg vet at det ikke stemmer for meg.

- Å ikke bli trodd er kanskje det aller verste, legger hun til.

Hun mener også at gamle fordommer om overvektige mennesker lever i beste velgående i dag.

- Det er jo helt misforstått at mennesker som er overvektige ikke har kontroll, mens tynne mennesker har det. Grunnen til overvekt er som regel sammensatt og kan for mange være kompleks.

PÅ SCENEN: - Jeg har villet stå på scenen siden jeg var 3 år og lagde teater på stuegulvet, sier Rigmor.

I Rigmors yrke som skuespiller er det også et stort fokus på kropp og utseende.

- Det er klart at det å være skuespiller er et yrke som i stor grad har utseendefokus. Men jeg er jo komiker, det er mindre fokus på utseende for oss tror jeg. Samtidig får jeg vel egentlig aldri være «hun pene», ler hun.

I sitt nye show imiterer hun en rekke kjente politikere og artister.

- Jeg imiterer jo Erna og Trine Skei Grande. Når jeg imiterer Linni Meister så har jeg et bånd på skrå hvor det står «tynn», ler hun.

- Kanskje er det ikke krefter til overs til trening?



- Det kan være mange grunner til at et menneske ikke er slankt, men ofte møtes mennesker med noen ekstra kilo med fordommer, sier psykiater Anne Kristine Bergem.

- «Manglende viljestyrke», «spiser for mye», «sitter nok bare i sofaen» er ikke uvanlige kommentarer.

Hun mener det av og til selvsagt kan være slik at man beveger seg mindre enn ønskelig.

- Men også det kan ha sine grunner, som sosial angst, smerter og livskriser. Kanskje er det ikke krefter til overs til trening. Eller at man går på medisiner eller har sykdommer som bidrar til et høyere antall kilo på kroppen enn man ellers ville hatt.cv

Hun forklarer at overvekt sjelden har en enkel forklaring og at alt fra tarmbakterier til genetisk arv kan spille inn.

- Også i helsevesenet blir overvekt møtt med fordommer. Det kan til og med skje at sykdommer blir forklart med overvekt alene, og slanking derfor presenteres som løsningen. I verste fall kan overvektige mennesker da gå glipp av nødvendige undersøkelser og korrekt behandling, mener Bergem.

OM FORDOMMER: - Det handler jo i stor grad om å akseptere seg selv fullt ut og slutte å skamme seg. Det handler om å bli venn med seg selv.

- Skal jeg ikke kose meg?



Fortsatt kan Rigmor slite med tanker om at hun ikke har lov til å kose seg fordi hun ikke er tynn.

- Jeg er glad i god mat og vin og det å kose meg, men fordi jeg er overvektig skal jeg liksom ikke ha lov til det. Men hvem bestemmer at det skal være sånn? Det er det jo jeg som bestemmer og jeg har mye mindre problemer knyttet til mat nå enn før da jeg var tynn.

Rigmor har med årene lært seg å kjenne mer etter i seg selv.

- Jeg har lært meg å la ting gå, å kjenne etter hva som er riktig for meg. Å ikke tro at bare jeg spiser på en bestemt måte, eller ser slik eller sånn ut så blir jeg lykkelig. Det er rett og slett mindre indre stress og jeg tror man blir mindre syk av å leve i tråd med seg selv, enn å være i indre stress for perfeksjon hele tiden.

- Må reflektere



Det å leve i tråd med seg selv har gitt Rigmor bedre livskvalitet.

- Jeg tror alle får bedre relasjoner til andre når man opptrer i tråd med seg selv. Er man trygg på seg selv er det lettere å se andre og være mer nysgjerrig på andre. Da er det også enklere å utvikle gode relasjoner til andre.

- Fortsatt tenker jeg at det handler om at jeg har noen kilo for mye, sier Rigmor om at hun ikke har kjæreste.

Rigmor forteller at hun har mer enn 20 mennesker i livet sitt hun kan kalle gode venner.

Når vi spør en venninne av Rigmor hvordan hun vil beskrive henne, kommer disse ordene:

- Rigmor er en utrolig varm og nydelig person. Hun er en sammensatt person, morsom, ærlig, åpen, snill, sterk, sårbar, omtenksom, kreativ, reflektert, klok og livsbejaende.

- Og raus og empatisk. Det må selvsagt også med. Timene flyr når vi er sammen!

Rigmor selv sier at venner og familie er det viktigste i livet.

- Jeg er så heldig å ha et rikt sosialt liv med mange gode venner. Vi møtes og prater, det er mange lange og gode samtaler, sier hun.

Om familien forteller hun at moren var familiens store knutepunkt.

- Hun var helt fantastisk og jeg savner henne hver eneste dag. Heldigvis har jeg søstrene mine som jeg er så glad i, og faren min og hans samboer som jeg har et veldig godt forhold til.

Utfordringene hun har hatt i livet, mener hun har en positiv side.

- Man blir tvunget til å reflektere mer når man møter noen hindringer på veien. Da tror jeg man også forstår andre bedre, og det kan være lettere å være overbærende, varm og fordomsfri når man har en viss forståelse. Livet er heller ikke statisk, så når man har det jævlig, så er det en trøst å tenke på at det ikke alltid kommer til å være sånn. Det kan allikevel være godt at andre kan bære håpet for deg en stund, og der er jeg heldig med mange nære og gode venner, sier hun.

Ville ha en veltrent mann



Hennes siste «gnagsår» er tankene om hvorfor hun ikke har kjæreste.

- Fortsatt tenker jeg at det handler om at jeg har noen kilo for mye. Jeg har alltid hatt dårlig selvtillit, og selv om jeg innimellom tenker at jeg kan møte en som ser meg for den jeg er, så tar de destruktive og fordomsfulle tankene overhånd.

Hun forteller også at hun må utfordre seg selv på sine egne fordommer.

- I årevis ville jeg selv ha en slank og veltrent mann jeg kunne speile meg i. For jeg kunne i hvert fall ikke ha en kjæreste som var like rund som meg selv. Skulle vi liksom gå der å være tjukke sammen da? sier hun.

Hun skulle ønske hun var helt fordomsfri.

- Det kan jeg ikke si at jeg er. Men jeg vil gjerne komme dit, og det handler jo i stor grad om å akseptere seg selv fullt ut og slutte å skamme seg. Det handler om å bli venn med seg selv.

- Sunnhet er ikke det samme som å være tynn



Psykiater Anne Kristine Bergem mener det er flott at Rigmor Galtung kan snakke åpent om sin fortvilelse.

- Men også om det arbeidet hun har lagt ned i å akseptere seg selv. Jeg syns også det er fint at Erna Solberg blåser i kommentarer om vekt og utseende. Begge er dyktige kvinner som bruker energien sin på viktige ting og hvis de skulle brukt masse tid på å være misfornøyd, ville det blitt lite tid igjen til kreativitet og tankevirksomhet.

Hun mener det er bra at folk tar vare på helsa si, men at vi må bort fra ideen om at sunnhet er det samme som å være tynn.

