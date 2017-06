Konatil og Pappahjerte: - Derfor vaksinerte vi ikke barna våre

ANNONSE

Christina Sandnes, kjent som Konatil, topper blogglisten på mandag med innlegget «Derfor vaksinerte vi ikke barna våre».

Der forteller tobarnsmoren, som er gift med pappablogger Peter Kihlman, om at de først lot være å vaksinere barna sine. I innlegget forklarer hun hvorfor:

«Historien min går helt tilbake til 2001. Da ble jeg plutselig alvorlig syk, og i årene som fulgte var jeg inn og ut av sykehus for undersøkelser og oppfølging. Formen var veldig dårlig, og det verste av alt: Legene klarte ikke finne ut hvorfor jeg var så syk,» skriver hun.

I et forsøk på å selv finne ut hvorfor hun var i så dårlig form, tydde Christina til Google og ulike bøker og foredrag. Hun spurte legen om den dårlige tilstanden kunne skyldes vaksiner, og svaret fra legen kom kjapt, skriver Christina: «Nei. Han trodde ikke det».

Men jo mer Christina leste, jo mer ble hun overbevist om at vaksinene kunne være årsaken til at hun var så syk.

«Til slutt ble jeg i min desperasjon etter svar, mer og mer overbevist om at vaksiner kunne være skyld i at kroppen min hadde kollapset. Jeg var i ferd med å bli en vaksinemotstander.»

- Jeg var livredd



I 2012 fikk Christina og Peter sitt første barn. Selv om Christina var i langt bedre form, var hun ikke frisk.

Da dagen kom for den første obligatoriske vaksinene i vaksinasjonsprogrammet, satt Christina på helsestasjonen og gråt.

«Tårene rant, jeg var livredd,» skriver hun.

Det endte med at Christina takket nei til å la sønnen vaksineres, til tross for at helsesøsteren anbefalte vaksinasjon på det sterkeste.

- Slik jeg opplevde helsepersonellet, og da særlig på helsestasjonen, var at de var mer opptatt av å overbevise meg om at jeg tok feil da jeg sa jeg var redd for vaksiner. Det funket dårlig, og det verste var nok de ansatte som ikke viste noen som helst forståelse for frykten min. Det gjorde bare at jeg ble enda mer sikker i min sak og stod på mitt, sier Christina til Nettavisen.

- Kjempevanskelig å være uenige



Det skjer stadig meslingutbrudd i Europa og resten av verden - også i Norge. På verdensbasis regner Verdens helseorganisasjon (WHO) med at sykdommen årlig forårsaker ca. 115 000 dødsfall.

Anbefalingen fra Folkehelseinstituttet er klar: Følge barnevaksinasjonsprogrammet (se faktaboks lenger ned i saken).

- Foreldre som ikke vaksinerer barna sine bør tenke over at alle sykdommene det vaksineres mot i barnevaksinasjonsprogrammet er meget alvorlige sykdommer som i uheldige tilfeller kan føre til dødsfall. Det er også viktig å tenke på at barna som ikke er vaksinert kan spre smitte til andre og mer sårbare grupper, som yngre barn som er for små til å få vaksine, uttalte overlege ved avdeling for vaksine i Folkehelseinstituttet, Øystein Riise, til Nettavisen i 2014.

Men Christina greide ikke å legge fra seg frykten for at vaksinene skulle gi sønnen farlige bivirkninger. Selv om Peter forsto Christinas redsel, støttet han ikke valget og paret hadde mange vanskelige diskusjoner.

- Det var selvfølgelig kjempevanskelig å være uenige om noe så fundamentalt viktig, og det var jo derfor vi brukte så mye tid som vi gjorde på å diskutere det. Problemet var selvfølgelig kjernen i hele krangelen, nemlig at jeg var livredd. Det er ikke så lett som partner å trumfe gjennom sin egen mening når frykten hos den andre er så sterk som den var hos meg, sier Christina.

Fakta: BARNEVAKSINER

Det anbefalte vaksinasjonsprogrammet i Norge inneholder nå vaksiner mot 11 forskjellige sykdommer: Difteri, stivkrampe, kikhoste, infeksjon med Haemophilus influenzae type b (Hib), pneumokokksykdom, poliomyelitt, meslinger, kusma, røde hunder og humant papillomavirus. Fra høsten 2014 ble også vaksine mot rotavirussykdom lagt til i barnevaksinasjonsprogrammet. I tillegg tilbys noen barn vaksine mot tuberkulose og hepatitt B. 3 måneder

Difteri, tetanus, kikhoste, poliomyelitt og Haemophilus influenzae-type B infeksjon (DTP-IPV-Hib)

Pneumokokksykdom (PKV) 5 måneder

Difteri, tetanus, kikhoste, poliomyelitt og Haemophilus influenzae-type B infeksjon, (DTP-IPV-Hib)

Pneumokokksykdom (PKV) 11-12 måneder

Difteri, tetanus, kikhoste, poliomyelitt og Haemophilus influenzae-type B infeksjon, (DTP-IPV-Hib)

Pneumokokksykdom (PKV) 15 måneder

Meslinger, kusma, røde hunder (MMR) 2.klasse (7 år)

Difteri, tetanus, kikhoste, poliomyelitt (DTP-IPV) 6.klasse (11 år)

Meslinger, kusma, røde hunder (MMR) 7.klasse (12 år), jenter

Humant papillomavirus (HPV) (3 doser) 10.klasse (15 år)

Difteri, tetanus, kihoste, polio (dtp-IPV) Barn med foreldre fra ikke-lavendemiske land

Hepatitt B Barn med foreldre fra høyendemiske land

Tuberkulose (BCG)

Begge barna fullvaksinert



I 2014 fikk paret en datter, og også da valgte Christina og takke nei til vaksinene.

Men året etter skjedde det noe hun selv beskriver som veldig rart.

«Jeg kan ikke forklare det annerledes enn at jeg begynte å få en gryende, uggen følelse - og det tok litt tid før jeg klarte å forstå hva det var. Følelsen ble bare sterkere og sterkere, og den kvelden var det som om fornuften våknet til live etter nesten 13 år i dvale,» skriver hun.

Tobarnsmoren ringte helsesøsteren, sa hun hadde ombestemt seg og fikk begge barna vaksinert dagen etterpå. I dag er begge barna fullvaksinert, og Christina sier at hun ikke tør å tenke på hva hun ville gjort hvis de hadde blitt smittet av for eksempel meslinger. Eller, kanskje enda verre, hvis de hadde smittet andre barn som av ulike årsaker ikke kan få vaksiner.

- Det som fikk opp øynene hos meg, var tanken på at mine uvaksinerte barn kunne komme til å smitte andre barn som av ulike årsaker ikke kan følge vaksineprogrammet - og at det kunne få veldig fatale følger.

VAKSINERTE: Konatil, eller Christina Sandnes, valgte til slutt å vaksinere begge barna etter at hun var en vaksinemotstander.

- Håper teksten kan redde småbarnsforeldre



Christina har hatt lyst til å fortelle sin vaksinehistorie lenge, men Peter har forsøkt å overbevise henne om å la være.

- Peter har vel mest ønsket å skåne meg, for selv om barna våre er vaksinerte i dag, så er vaksinedebatten et minefelt. Det er jo derfor jeg har kviet meg for å skrive historien min også - og ikke minst brukt veldig lang tid på å få den ferdig, sier Christina.

Men tilbakemeldingene har nesten vært utelukkende positive.

- Det føles bra å ha nådd så mange med et viktig budskap, og jeg håper teksten min kan få redde småbarnsforeldre som kanskje satt med de samme tankene som jeg gjorde, til å ta det riktige valget. Det handler ikke bare om sitt eget barn, men å ta en for laget, avslutter Christina.





