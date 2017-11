Kreftsyke Jacob (9) har ett ønske for sin siste jul

- Det lyser opp dagen hans.

Etter en fire år lang kamp mot kreften fikk familien til ni år gamle Jacob Thompson tidlig i oktober beskjed om at han trolig kun har en måned igjen å leve, skriver CNN.

FIKK KREFT DA HAN VAR FEM: Etter en fire år lang kamp mot kreften fikk familien til ni år gamle Jacob Thompson tidlig i oktober beskjed om at han trolig kun har en måned igjen å leve. Nå vil han feire sin siste jul med å lese brev fra hele verden. Foto: Facebook/privat

Niåringen fra Portland i USA har den sjeldne svulstsykdommen nevroblastom. Kreften har spredd seg, og legene sier de ikke lenger kan gjøre noe for å redde gutten.

Familien hans ønsker nå å la Jacob oppleve en siste feiring, og planlegger derfor å feire julaften tidlig i år.

Det planlegges snø, juletre og selvsagt en julenisse.

Men før feiringen kan starte har niåringen et ønske fra folk verden rundt. Han vil at folk skal feire sammen med ham, ved å sende ham kort, sier stemoren hans, Michelle Simard, til CNN.

Han har allerede mottatt over hundre brev.

- Han fikk noen kort til Halloween, han åpnet dem og så på dem, og det var som om han fikk en gave. Han leste dem for oss, og hadde et stort smil om munnen, forteller Jacobs far, Roger Guay.

- Han synes det var spennende å se hva folk hadde å si, og det lyste bare opp dagen hans.

Brevene kan sendes til: Jacob Thompson, c/o Maine Medical Center, 22 Bramhall Street, Portland, ME 04102, USA

HUNDREVIS AV BREV: Jacob har allerede fått hundrevis av brev. - Han lyser opp når han leser dem, forteller faren. Foto: Facebook/privat

