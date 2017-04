Krf-politiker bombardert med hysteriske Twitter-svar etter porno-utspill

ANNONSE

Denne tweeten var ment som svar på tiltale etter at journalist Mads Wam Schneider reagerte på et debattinnlegg skrevet av Ropstad i VG.

I debattinnlegget fra 23.mars skriver Ropstad at « Barna våre blir bombardert med porno gjennom hele oppveksten. Det fortjener de ikke.»

I forkant av Ropstads innlegg la fem KrF-representanter fram et representantforslag med hensikt om å forhindre at barn eksponeres for porno. Det innebar å nedsette et utvalg med ungdom, teknologer og forskere for å finne gode tiltak.

Fikk nei til porno-utvalg



– Norske barn er blant dem som er mest utsatt for pornografi. Som stortingspolitiker får jeg gjentatte henvendelser om å hjelpe foreldre, sa Ropstad til NTB.

Han var en av dem som mente det var på tide for politikerne å gripe inn, men dessverre for han sa Regjeringen nei til forslaget fredag.

Lett å ta feil av «fisking» og «fisting»

Mads Wam Schneider delte debattinnlegget til Ropstad på Twitter, og stiller spørsmål rundt hvordan barna egentlig blir bombardert med porno gjennom oppveksten? Han får til svar at det for eksempel kan være lett å ta feil når du søker på «fisking», men tilfeldigvis skriver «fisting».

Dette har ikke gått ubemerket, og harseleringene har sittet løst på Twitter:

@Madsws Vel, ta et kjapt bildesøk på fisking. Så skriver du litt feil, f.eks fisting. Synes ikke det som kommer opp passer for barn. — Kjell Ingolf Ropstad (@kjellingolf) March 31, 2017

@kjellingolf Jeg søkte på 'fisking' med k – og fant dette. Ikke særlig barnevennlig! 😳 pic.twitter.com/0ePITN5Oun — Mads Wam Schneider (@Madsws) March 31, 2017

@kjellingolf @Madsws Er dette virkelig argumentet ditt, eller er du full på jobb? Dette må være satire, hva? Jeg blir helt satt ut om det ikke er tilfelle. — Erik Fossum (@ErikFossum) March 31, 2017

@Klungtveit @kjellingolf @Madsws Tør ikke tenke på hva som kan skje når teksten til Twist & Shout skal googles. — Asbjørn Slettemark (@Asbjorn1975) March 31, 2017

@ErikFossum @Madsws Vi snakker om å TILBY filter til foreldre som vil at barn skal beskyttes fra å ufrivillig komme inn på porno. Hva er feil med å tilby det? — Kjell Ingolf Ropstad (@kjellingolf) March 31, 2017

@kjellingolf @Madsws Det hadde vært flott om KrF kunne tilby en liste over litt lumske søkeord, så jeg vet når jeg må sjekke stavingen ekstra godt. — LJ (@bourbonfervour) March 31, 2017