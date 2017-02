Kriminolog: - Voldtekt er aldri sexy, heller ikke i «Fifty Shades Darker»

ANNONSE

- I «Fifty shades darker» får vi se en ung, uerfaren jente, Anastasia, bli manipulert og kontrollert til å underkaste seg smertefulle seksuelle handlinger av en eldre, fremgangsrik mann. Og vi får forklart det som kjærlighet. Som romantikk.

Slik starter innlegget til kriminolog og foredragsholder, Nina Rung, publisert i Nyheter24.

Myten om voldtektsmannen



Hun skriver hun er redd for at normaliseringen av kontrollering, makt og BDSM-sex normaliseres gjennom filmer som «Fifty Shades»-serien, er med på at flere voldtekts-tiltalte vil hevde det var frivillig samleie, - og at de vil bli trodd. Hun uroer seg for at en kontrollerende oppførsel skal ses som noe sexy og ettertraktet.

KRIMINOLOG: Nina Rung.

- Å utøve kontroll, makt og vold er aldri kjærlighet og romantisk. Det er derimot handlinger som kan føre til mishandling og voldtekt.

Hun skriver videre at dersom man tar bort alt som er fysisk tiltrekkende ved hovedpersonen Christian Grey, og bare ser på hans handlinger, så sitter man igjen med en manipulativ forfølger som gjennom kontroll og makt utnytter kjæresten Anastasia. Ikke en fremgangsrik, pen mann som elsker sadomasochistisk sex.

- Dersom vi kjøper ideen om at «Fifty Shades» er en livlig bok eller film om kjærlighet, så er det også nok en gang vi kjøper myten om voldtektsmannen. For ikke kan vel en steinrik, pen og veltrent mann voldta, mishandle og utnytte noen? Nei, en slik mann er i stedet romantisk, sexy og ettertraktet.

Artikkelen fortsetter under

Sett av 150.000



Filmen «Fifty Shades Darker» hadde premiere i Norge sist helg, med aldersgrense 15 år.

60.000 hadde forhåndskjøpt billett, og på de første seks dagene er den sett av over 148.000. Den første filmen, «Fifty Shades of Grey», var den sjuende mest sette filmen i 2015.

Den har stort sett blitt slaktet av norske anmeldere, både for slett skuespill og en tynn historie. Men også forholdet mellom de to hovedpersonene har fått mange til å reagere.

Nettavisen og Side3 sendte ut en mannlig og en kvinnelig anmelder, og under kan du lese hva de mente om filmen:

Artikkelen fortsetter under anmeldelsene



- Jeg er en sadist



I filmen «Fifty Shades darker» sier karakteren Christian rett ut at han er en sadist, som nyter å dominere kvinner. Påvirket av sin narkomane mor og mishandlingen han ble utsatt for før hun døde, har han som voksen sett seg ut unge kvinner som ligner henne, og som han kan inngå seksuelle kontrakter om dominans med.

Rung skriver videre at det er Anastasias hengivenhet og oppofrende kjærlighet som igjen skal bringe frem Greys innerste myke selv, men for å gjøre et må hun oppofre seg fullstendig.

- Vi ser det skje på film hele tiden og vi ser det i virkeligheten. Å påstå at det Grey gjør er romantisk skaper problemer for både gutter og jenter. Jenter lærer at kontrollering er kjærlighet. Så når de siden blir utsatt for slik fysisk og psykisk mishandling som vises i filmer, ser de ikke varseltegnene.

Artikkelen fortsetter under



FIFTY SHADES: Anastasia og Christian har et usunt forhold, mener kriminolog Nina Rung.

Farlige komedier



Rung er ikke alene om å ta opp problemet.

I en studie fra 2016 viser forsker Julia Lippman ved universitetet i Michigan at komedier og barnefilmer som portretterer mann som forfølger kvinne, som akesptabel oppførsel.

Hun peker blant annet på filmene «Fifty Shades of Grey», «Alle elsker Mary», «Love Actually», samt «Skjønnheten og udyret».

- Det kan oppmuntre kvinner til å koble ut instinktene deres. Det er et problem, forskning viser oss at instinktene våre er viktige midler vi bruker til å holde oss selv i sikkerhet på.

Men at denne måten å portrettere kjærlighet på skal forsvinne fra filmer, har Lippman liten tro på.

- Alle disse filmene selges på at «kjærligheten overvinne alt». Selv om det, selvsagt, ikke er tilfelle.

Artikkelen fortsetter under



- Ingen er født voldtektsmann



Rung skriver videre at hun undres hvordan kvinnene skal se farene, når de lærer av både kultur, skole og samfunn at det ikke er forskjell. Hun mener det også gjør det vanskelig for gutter å lære å forstå hva samtykke betyr, vise følelser eller ikke være kontrollerende og dominerende, når de lærer det samme.

Kriminologen har i flere jobbet med saker med grov vold mot kvinner, og sier forløpet oftest er likt – og at det gjerne ikke tar lang tid fra noen blir sammen til volden starter.

- Kulturen har jo gjort en stor del av jobben allerede. Det kan begynne med at gutten alltid vil hente henne rett etter jobb. At han overrasker henne med en middag akkurat i det hun er på vei for å treffe venninnene, at han får et angstanfall og truer med å skade seg selv dersom hun drar på ferie, beskriver hun starten på et typisk forhold, som utvikler seg voldelig.

- Ingen mann er født som voldtektsmann. Det er noe man bli. Også her har kulturen gjort mye av jobben.

Artikkelen fortsetter under



POPULÆRE: Filmene i Fifty Shades-serien er svært populære, både i bok-og filmform.

Kontroll = kjærlighet



Rung mener seksualisering av kvinner i reklame og porno der kvinner fornedres, er med på å skape et bilde av hvordan kvinner avhumaniseres og er skapt for mannens nytelse og utløsning.

- I utredninger om seksuelle lovbrudd mot unge er det nettopp menn som utnytter unge jenters alder, uerfarenhet og selvskading for å få dem til å gjøre som de vil. Til å underkaste seg vold, penetrering og fornedring. Helt uten tanke for hva jentene vil eller hvor vondt det gjør. Ofte er det med hensikt at det skal gjøre så vondt det bare kan. Siden hevdes det i retten at det var SM-sex. Hun ville det like mye. At nei egentlig betydde ja.

- Men det er ikke kjærlighet eller romantikk. Det er vold, kontroll og maktutøving, og det behøver unge å vite. Ikke å lære seg å normalisere kontrollerende oppførsel, kamuflert som romantikk, avslutter hun.

Innlegget i sin helhet kan du lese her: Kriminologen: Våldtäkt är aldrig sexigt – inte ens i Fifty Shades Darker