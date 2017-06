Kris Jenner snakker ut om ryktene rundt Kim Kardashians sexvideo

ANNONSE

Realitystjernen Kris Jenner har verdens kanskje seks mest berømte barn, så når hun åpent forteller om familie- og kjærlighetslivet sitt i podcasten til The Hollywood Reporter, er det en selvfølge at hun skaper overskrifter verden over.

Et av temaene som, ikke overraskende, får oppmerksomhet, er datteren Kim Kardashians sexvideo fra 2006. Videoen, der man ser Kim ha sex med sin daværende kjæreste, rapper Ray J., var utvilsomt Kims billett inn i kjendisverdenen. Fra å ha vært kjent som Paris Hiltons venninne, ble Kim Kardashian raskt en av verdens mest berømte kvinner.

I etterkant haglet beskyldningene om at videoen ble lekket med vilje, enten av Kim eller av mamma Kris.

Kris Jenner mener beskyldningene er fornærmende.

- Det er naturligvis tull. Men du vet, «haters are gonna hate». Folk kommer alltid på de mest latterlige ting, sier Jenner til Hollywood Reporter.

- Grusomt



Videre beskriver Kris Jenner tiden etter sexvideoen ble lekket som «ødeleggende».

- Det var en av de mest grusomme tingene som vi, som en familie, har gått gjennom, sier Jenner.

Seksbarnsmoren har to ekteskap bak seg. Fra 1978 til 1991 var hun gift med kjendisadvokaten Robert Kardashian, og de har barna Kourtney, Kim, Khloé og Rob sammen. Samme år som Kris og Robert ble skilt, giftet hun seg på nytt med Bruce Jenner. Ekteskapet varte i 23 år, og paret fikk døtrene Kendall og Kylie sammen. I 2015 skiftet Bruce navn til Caitlyn Jenner.

KJENDISFAMILIE: Khloé Kardashian (f.v), Lamar Odom, Kris Jenner, Kendall Jenner, Kourtney Kardashian, Kanye West, Kim Kardashian, Caitlini Jenner og Kylie Jenner i 2016.

Kamera i alle husets rom



I dag kan Kardashian/Jenner-familien definitivt regnes som en av verdens mest berømte familier, mye på grunn av realityserien «Keeping Up With the Kardashians», som det er lagd totalt 13 sesonger av.

Realityserien hadde premiere på amerikansk TV i oktober 2007, og har blitt en verdenssuksess.

Ifølge Jenner har de kamera i alle husets rom, med unntak av toalett og dusj, og de står på opptak nesten hele tiden. Seksbarnsmoren forteller at hun glemmer helt at kameraene er der. Døtrene Kylie (19) og Kendall (21) har altså rundt halvparten av livene sine på tape.

KRIS JENNER med sine tre døtre fra sitt første ekteskap med Robert Kardashian, Khloé (t.v.), Kim og Kourtney.

- En inspirasjon



Kardashian-familien har opp gjennom årene fått mye kritikk for å ha tjent millioner på kjendisstatusen sin. Til tross for at mange mener de ikke har utrettet noe spesielt, mener Kris Jenner at de er en inspirasjon.

- Jeg mener vi viser frem en familie som elsker hverandre høyt, og som vil gjøre hva som helst for hverandre og for de vi er glade i. Vi gjør mye for lokalsamfunnet og for både totalt fremmede og mennesker rundt i verden. Det bør være en inspirasjon, og bør oppmuntre andre til å komme seg opp og ut i arbeid, sier Kris.

