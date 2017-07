Kurt Nilsen raser mot Se og Hør: - Jeg skal ikke bli bestefar

- Nå er det virkelig nok, skriver Kurt Nilsen.

«38 år og snart bestefar,» er overskriften på forsiden av ukens Se og Hør.

Ukebladet beskriver det som «Kurt Nilsens herlige hemmelighet», men ifølge hovedpersonen selv, er det ikke sant:

«Jeg skal ikke bli bestefar. Jeg har "godtatt" mye fra disse useriøse journalistene. Jeg har "godtatt" at de stjeler mine instagram bilder og publiserer de i bladet sitt for egen profitt. Dette har jeg tålt i alle år, selvom jeg aldri har syntes at dette har vært greit. Men nå må jeg ta til motmæle, for nå er det virkelig nok,» skriver Nilsen på sin Instagram-profil.

- Tøft og vanskelig



Nilsen, som har tre barn, skriver at det har vært en tøff og vanskelig helg for både ham og familien. Han understreker at han vet at han selv er en offentlig person, og derfor «må "tåle" at dette useriøse bladet skriver om rykter fra "nære kilder" og lager klippoglim saker fra tidligere intervjuer som jeg har gjort med seriøse journalister.»

Datteren er imidlertid ikke en offentlig person, understreker Nilsen.

«Jeg har alltid prøvd å holde mine barn utenfor mitt artist liv. De har ikke bedt om dette, og de skal være private.»

Se og hør: - Leit og beklagelig



Nettavisen har vært i kontakt med ansvarlig redaktør i Se og Hør, Ulf André Andersen, som skriver dette i en SMS:

- Dette er svært leit og beklagelig. Vi foretrekker å ta dette direkte med Kurt Nilsen og hans management framfor å kommentere saken.

- Krevende situasjon



Nilsens manager, Jan Fredrik Karlsen, beskriver situasjonen som «svært uheldig».

- Det er svært uheldig når slike ting oppstår, at det som mediene skriver ikke medfører riktighet. Dette er en stor påkjenning for Kurt og familien hans, og det er en krevende situasjon for dem å være i, sier Karlsen til Nettavisen.

- Hva skjer fremover nå?

- Det må vi komme tilbake til. Men jeg registrerer at Se og hør beklager.

MANAGER: Jan Fredrik Karlsen.

- På Instagram skriver Nilsen at han som offentlig person har vært nødt til å «tåle» at det skrives om rykter fra «nære kilder». Må man som offentlig person akseptere at media skriver om privatlivet ditt?

- Kurt skriver jo at det å være en kjent person er et valg han har tatt, og at han derfor aksepterer det. Men familien hans har ikke valgt dette, og da er det andre regler som gjelder. Datteren har ikke satt seg selv i denne posisjonen, hun er ikke en offentlig person og er aldri med på rød løper eller noe sånt. Derfor trenger ikke resten av familien til Kurt å akseptere slikt, sier Karlsen.

Kurt Nilsen vant Idol i 2003. Han ga nylig ut sitt første album på fire år, «Amazing».

