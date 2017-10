Kvinne tar selfies med fremmede menn på gata - men de har alle én ting til felles

Har fått nok av «hei sexy»-kommentarer fra fremmede menn på gata.

Nederlandske Noa Jansma (20) studerer i Amsterdam, og får mange blikk og kommentarer fra fremmede menn på gaten.

Såpass mange at hun i september måned bestemte seg for å gjennomføre et prosjekt - som hun publiserte på Instagram, skriver Huffington Post.

Vil bekjempe objektifiseringen



Prosjektet går helt enkelt ut på å ta en selfie med menn som roper ting etter henne på gata, for så å dele bildet på Instagram. I forkant av prosjektet skriver hun følgende:

«Kjære «Catcallers» (navn på de som plystrer eller roper seksualiserte kommentarer etter fremmede på gata, journ.anm). Denne Instagram-kontoen har som mål å skape oppmerksomhet rundt den daglige objektifiseringen kvinner opplever. Siden så mange ikke vet hvor ofte, og i hvilke sammenhenger, «catcalling» skjer, kommer jeg til å vise frem mine «catcallers» den kommende måneden».

Gjennom september har altså Noa tatt selfier med sine «catcallers» på gata, og ved enkelte bilder har hun samtidig lagt ved kommentarene hun har fått fra dem:

«Etter å ha fulgt etter meg i 10 minutter: «Sexy girl, hvor skal du? Kan jeg bli med deg?»



«Mmmmm. Nydelige, søte jente.»



«Hey sexy jente! Hvor skal du alene?»



«Hvorfor smiler du ikke til meg? Du er for søt til å være trist.»



«Pssst, whooooop! Kan han få nummeret ditt?»



«Etter å ha fulgt sakte etter meg ned to gater roper han «sexy!» og «vil du bli med meg inn i bilen?»

Prosjektet fortsetter



Ved prosjektets slutt skriver Noa at selv om prosjektet er over, er ikke «catcallerne» ferdige. Derfor ønsker hun å utvikle prosjektet:

«For å vise at dette er et globalt fenomen og at dette kunst-prosjektet ikke bare handler om meg, vil jeg gi denne kontoen videre til ulike jenter rundt i verden. Dette vil være en lang prosess som vil ta tid, men vennligst følg med,» avslutter Noa.

Her kan du se noen av selfiene:

#dearcatcallers "Babyyyyyyyy! THANKYOU" *blowkiss* (slide ➡️) Et innlegg delt av dearcatcallers (@dearcatcallers) onsdag 20. Sep.. 2017 PDT

Classic 2.0 "psssst, whoooooop, Can he have your number?" #dearcatcallers Et innlegg delt av dearcatcallers (@dearcatcallers) tirsdag 12. Sep.. 2017 PDT

slowly following me 2 streets shouting "sexy!" and "wanna come in my car?" #dearcatcallers Et innlegg delt av dearcatcallers (@dearcatcallers) onsdag 13. Sep.. 2017 PDT

Mmmmmm beautiful sweet girl #dearcatcallers Et innlegg delt av dearcatcallers (@dearcatcallers) onsdag 30. Aug.. 2017 PDT

#dearcatcallers The classic Et innlegg delt av dearcatcallers (@dearcatcallers) søndag 03. Sep.. 2017 PDT

#dearcatcallers "baby! Baby! *whisting*" Et innlegg delt av dearcatcallers (@dearcatcallers) lørdag 16. Sep.. 2017 PDT

