Kvinner mister sexlysten i lange parforhold

ANNONSE

Kvinner som har vært i et parforhold i mer enn syv år, har fem ganger så høy risiko for å oppleve lav sexlyst sammenlignet med kvinner i parforhold som har vart mindre enn to år, viser ny dansk studie. Det skriver avisa AN.

Mer lyst i starten

Den nye studien bygger på 428 danske kvinner som ikke har nådd overgangsalderen.

Kvinnene skulle svare på spørsmål om parforhold, psykisk trivsel, seksuell funksjon og sexlyst.

Blant de kvinnene som hadde vært i et parforhold i to til syv år, fant forskerne tre ganger så høy risiko for lav sexlyst som blant kvinner i parforhold som har vart kortere tid enn to år, skriver nettstedet.

– Det lyder kanskje mye når man først hører det. Men de fleste vil nok kjenne igjen at sexlysten var størst da de nettopp hadde møtt partneren sin. Så noen vil nok tenke at det er ganske naturlig at lysten faller i med tiden, sier lege Sarah Wåhlin-Jacobsen ved Sexologisk Klinik ved Rigshospitalet i København til forskning.no.

Artikkelen fortsetter under.

Faller med alderen

Studien kan ikke gi svar på hvorfor sexlysten faller med årene, men nettstedet skriver at flere studier viser at sexlysten både hos kvinner og menn faller med alderen.

- Men det er hele tiden en forskjell på menn og kvinner. Menn rapporterer hele tiden mer lyst enn kvinner i den samme aldersgruppen, forteller Wåhlin-Jacobsen.

Det finnes heller ingen fasitsvar på hva som er normal sexlyst, da dette oppleves individuelt fra person til person.

Flere artikler fra AN får du her!

LEs også: Underlivet: - Kvinner, vær mer egoistiske i senga

OG her: Derfor føles orgasme så godt