ANNONSE

– Til vår overraskelse så vi i en undersøkelse at kun fem av ti nordmenn visste at Coca-Cola zero var uten sukker. Det nye navnet – Coca-Cola zero sugar – skal gjøre dette enda tydeligere. Samtidig er det brukt store ressurser på å utvikle en smak som ligner mer på den originale Coca-Cola varianten, sier Karen Huffman, General Manager for Coca-Cola i Norge i en pressemelding.

Coca-Cola har jobbet med å utvikle Zero-konseptet til å smake enda likere original-colaen.

Det er allerede kjent at noen safttyper inneholder mer sukker enn noen brusstyper. De siste årene har det imidlertid vært en sterk nedgang i sukkerholdig saft- og brusdrikking her til lands, skriver forskning.no

Samtidig har forbruket av energidrikk gått opp.

I april i fjor lanserte Coca-Cola nok en variant med mindre sukker og færre kalorier. Denne heter Coca-Cola Life.

SE VÅRE TEST HER