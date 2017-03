Lege advarer: - Kaffe kan gi kronisk hodepine

ANNONSE

(an.no): – Mer enn tre kaffekopper om dagen gjør at hjernens adenosin-reseptorer blokkeres. Adenosin er et stoff som samler seg opp i hjernen vår, og som gjør at man føler tretthet når det binder seg til reseptorene i hjernen, altså mottakerne av signalmolekylene, forklarer Alstadhaug til an.no.

Han forteller at over relativ kort tid vil hjernen kompensere ved å oppregulere antallet reseptorer, og man blir dermed avhengig av kaffe for å fungere som normalt.

– Problemet med å drikke mer enn tre kopper kaffe er at koffeinet etter hvert gir motsatt effekt. Da blir man mer trøtt, og må drikke enda mer kaffe for å føle seg våken.

Kan utvikle kronisk hodepine

Ifølge Alstadhaug øker risikoen for å utvikle kronisk hodepine når man drikker mye kaffe.

KAFFE-STUDIE: Karl Bjørnar Alstadhaug ber deg ta kontakt dersom du ønsker å delta i undersøkelsen.

– Vi vet at høyt forbruk av koffein over tid øker risikoen for kronisk hodepine, og at brå kaffestopp kan gi hodepine. 50 prosent av befolkningen får hodepine av å slutte med kaffe, noe som fører til at de drikker mer.

Nå skal Nordlandssykehuset HF gjennomføre en studie for å undersøke effekten på migrene ved å deltakerne til å slutte med kaffe og andre koffeinholdige drikker og matvarer.

– Det blir en spennende studie. Hele ti prosent av befolkningen i Norge har migrene, og nordmenn har jo et enormt kaffekonsum. Vi ønsker at migrenebyrden skal bli mindre, og vil finne ut om kaffeslutt trigger hodepine eller migrene. Kanskje det viser seg at kaffe er mer ugunstig enn man tror, sier han til an.no.

De skal også undersøke hvordan kaffe påvirker søvn og aktivitet.

Trenger deltakere

Studien går over en periode på ti uker, og innebærer fem uker med koffeintabletter og fem uker med placebotabletter.

Men for å gjennomføre studien er Nordlandssykehuset først og fremst avhengig av deltakere som er villige til å slutte med kaffe.

– Det er jo en krevende studie for pasienten, som må klare seg uten kaffen sin i ti uker. De som ønsker å være med i studien må derfor være sterkt motivert. Mange med migrene vil trolig ha god effekt av å normalisere hjernens adenosin-reseptorer, sier Alstadhaug.

Nå trenger de derfor pasienter fra Bodø-området, mellom 18–65 år, som kan tenke seg å være med i studien.

– Alle konsultasjoner er selvsagt gratis, og dette er en klinisk undersøkelse med tett oppfølging.

