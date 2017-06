Lei av superhelter? Her er 8 (superheltfrie) sommerfilmer du bør se

ANNONSE

Sommeren byr på mange storslåtte actionfilmer, som «The Mummy», «Spider-Man: Homecoming», «Transformers: The Last Knight» og «Wonder Woman».

Vi gleder oss stort til disse filmene! Men selv om det er de som kommer til å få aller mest oppmerksomhet, er det mange andre filmer vi trolig også har grunn til å glede oss til.

Her er åtte filmer som ikke inneholder en eneste superhelt:

«Grusomme meg 3»

Vi begynner med en barnefilm som appellerer nesten like mye til oss foreldre som til de små. «Grusomme meg»-filmene er nemlig hysterisk morsomme, og vi har tro på at tredje film i rekken blir like kul. I den nye filmen møter Gru (som har blitt familiefar) sin tvillingbror, som er latterlig rik og fryktelig ond.

Filmen har premiere 30. juni.

«It Comes at Night»

En av sommerens skumleste filmer. En familie har funnet trygghet i en hytte i skogen, langt vekk fra pandemien som herjer i byen. Livet går sin vante gang - helt til en ny familie plutselig dukker opp.

Filmen har premiere 30. juni.

«Gifted»

Dette tror vi blir en rørende dramafilm. En enslig mann fostrer opp sin unge niese Mary, og de lever et rolig liv. Så oppdager bestemoren at Mary har fantastiske evner innen matte, og hun legger planer for barnebarnet som verken Mary eller fosterfaren er enige i.

Filmen har premiere 14. juli.

«Souvenir»

Laura kom på andreplass etter ABBA i Eurovision Song Contest i 1974. I dag har hun kvittet seg med artistnavnet, og lever som den helt vanlige Liliane. Men en dag får en kollega vite hvem hun en gang var, og han ønsker å bringe henne tilbake til rampelyset.

Filmen har premiere 14. juli.

«War for the Planet of the Apes»

Ok da, det blir nok en del action i denne - men siste film i trilogien inneholder forhåpentligvis like mye følelser, interessante betraktninger og spennende tråder som de forrige. Vi nærmer oss apenes overtakelse av planeten, og nå får vi endelig vite hva som skjedde da menneskeheten tapte kampen.

Filmen har premiere 14. juli.

«Dunkirk»

Mesterregissør Christopher Nolan møtes alltid med høye forventninger, og vi håper han klarer å innfri dem nok en gang. Denne gangen tar han oss med tilbake til andre verdenskrig, da soldater fra Belgia, Storbritannia og Frankrike møtte tyskerne i slaget ved Dunkirk.

Filmen har premiere 19. juli.

«Annabelle 2»

Tidenes fæleste dokke skremte vannet av oss i 2014. Nå er oppfølgeren - eller nærmere bestemt forløperen - klar. Hvorfor er egentlig dokka så grusom? Vi møter to foreldre som mistet datteren sin, og som bestemmer seg for å ta imot en gruppe foreldreløse jenter.

Filmen har premiere 11. august.

«Logan Lucky»

Regissøren av «Ocean's»-filmene, Steven Soderbergh, er tilbake med en ny kuppfilm. To brødre, spilt av Channing Tatum og Adam Driver, skal utføre et ran under et billøp, og får hjelp av mestertyven Joe Bang (Daniel Craig). Vi satser på at dette er en film full av humor og spenning.

Filmen har premiere 18. august.