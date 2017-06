Lene Alexandra: - Jeg har fått meg ny kjæreste

ANNONSE

Fitnesstjerne, personlig trener og TV-profil Lene Alexandra Øien (35) har blitt sammen med Stian Lindblad (41).

Det var Lene Alexandra som selv delte nyheten på sin Instagram-profil, med denne teksten:

«Jeg har fått meg ny kjæreste og vi liker å trene sammen».

Ifølge Seoghør.no ble paret kjent via Instagram. Lindblad jobber som vanlig som salgssjef i Kreditoreningen og er aktiv i treningsmiljøet, skriver VG.

- Vi ble kjent via Instagram, og møttes på ordentlig for første gang i midten av april. Jeg syntes Stian så veldig bra ut og ble nysgjerrig på personligheten hans. Derfor inviterte jeg ham med på trening, for å finne ut om han var like bra i virkeligheten, sier Lene Alexandra til Se og Hør.

Hun beskriver sin nye kjæreste som snill og omsorgsfull, og sier at de har vært et par siden første gang de møttes.

Lene Alexandra har vært singel i rundt ett år, etter bruddet med trenerkjæresten Henrik Aukland.

