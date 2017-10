Lene Alexandra raser mot Se og Hør

– Jeg har for faen ikke gitt opp kjærligheten, tordner kjendisen.

Kjærlighetslivet til Lene Alexandra Øien (35) brettes ut på forsiden av Se og Hør Extra fredag. «9 brudd på 4 år» skriver ukebladet under stikktittelen «Lene Alexandra gir opp kjærligheten».

Til saken er det tatt med bilder av noen av romansene til den tidligere glamour modellen.

På egen blogg forteller Øien at hun er alt annet enn å være fornøyd med Se og Hør-forsiden.

– Jeg har for faen ikke gitt opp kjærligheten! Jeg vet bare hva jeg vil. Og akkurat nå velger jeg prioritere karrièren. Alt til sin tid. Og jeg er ikke redd for å avslutte et forhold om jeg ikke føler det er rett, blogger hun.

– Den framsiden her er jo bare bullshit! For jeg har IKKE gitt opp kjærligheten! Nå skal det sies at tallet på denne framsiden er feil!, fortsetter hun.

Øien skriver at hun «i mange år har jeg hatt en god relasjon med Se og Hør hvor jeg har blitt behandlet med respekt og hvor jeg ikke har fått overraskelser som dette».

– Og stakkars eksene mine som blir smelt opp på forsiden sånn. Jeg takler det fint. Men tenk på barna deres.. Uff, jeg er veldig lei meg på deres vegne, skriver hun.

