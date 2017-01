Liam Neeson til Gørild Mauseth: - Selv John Lennon kunne ikke skrevet det bedre

ANNONSE

«Anna Karenina» av Leo Tolstoj er en av verdens mest kjente romaner. Nå har skuespiller Gørild Mauseth laget en film om sitt møte med den ikoniske romanfiguren.

Mauseth spilte rollen som Anna Karenina på Riksteatret i 2012, med stor suksess. Etter at reisen gjennom Norge var avsluttet, ble hun utfordret til å spille rollen i romanens hjemland Russland - på russisk.

Da hun bestemte seg for å takke ja til tilbudet, fikk ektemannen Tommaso Mottola ideen om at de skulle filme reisen fra Norge til Gorkij Drama Teateret i Vladivostok. Resultatet er filmen «Karenina & I», regissert av Mottola.

Lang reise



Reisen var 11.000 kilometer lang, og på veien fikk hun besøke blant annet teatre, filmstudioer og hjemmet til Tolstoj.

Nå er filmen ferdig, og neste uke får den verdenspremiere under Tromsø Internasjonale Filmfestival. Hit kommer selvsagt Mauseth, og hun har blant annet med seg den engelske, Oscar-nominerte produsenten Norma Heyman.

Se traileren her:

Fikk hjelp av Liam Neeson



Med seg på laget har hun også hatt filmstjernen Liam Neeson. Han har rollen som Tolstoj, som har voiceover gjennom hele filmen.

- Egentlig var det meningen at jeg skulle ha voiceover selv. Men jeg følte at det ble for mye, sier Mauseth til Nettavisen.

Da filmen var nesten ferdig, fikk hun ideen om å bruke Tolstoj som forteller i stedet.

- «Vi må høre Tolstoj,» tenkte jeg. «Vi må ha hans stemme som snakker til publikum og som får fram hvor aktuelle temaene er».

Gørild Mauseth i "Karenina & I".

- Selv John Lennon kunne ikke skrevet det bedre

Det var da hun fikk ideen om å bruke Neeson. Han svarte raskt ja.

- Da han hørte at det var en dokumentarisk film, trodde han at han skulle kommentere det vi så: «Der kommer skuespilleren til teateret», og så videre. Men så sendte jeg ham et par klipp fra filmen og forklarte hvordan jeg ville at det skulle være, forteller hun, og fortsetter:

- Vi fikk svar hvor han spurte: «Mener dere at jeg skal være Tolstoj?», og vi bekreftet det. Da svarte han: «Hvis dere mener det, skal jeg være det», sier hun.

Gjennom hele prosessen hadde hun samlet sitater og utklipp som passet til voiceover-en, og hun sendte noen av disse til Neeson.

- En av setningene jeg sendte var: «All I know, I know because of love», som er et av de mest kjente sitatene fra romanen. Da svarte han: «All I know, I know because of love ... selv John Lennon kunne ikke skrevet det bedre».

Liam Neeson har fortellerstemmen i "Karenina & I".

Engelsk forteller



Mauseth sier at det var bevisst å velge en engelskspråklig skuespiller som Tolstoj.

- Jeg kunne valgt en russisk skuespiller, men da ville det vært mange i verden som ikke forsto hva han sa. Det samme ville det vært med en norsk skuespiller. Det blir mye mer universelt på engelsk, mer tilgjengelig, sier hun.

Og hun håper at filmen når ut til publikum.

- Jeg tror at alle vil huske i hvert fall én av setningene fra filmen, smiler hun.

