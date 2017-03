ANNONSE

Linn Skåber er en av gjestene vi får møte hos Fredrik Skavlan fredag kveld. Snart er hun aktuell i den premiereklare tv-serien «Best før», om en kvinne i en solid midtlivskrise.

Den populære fortsnakkede komikeren snakker blant annet om det å eldes. Det gjør hun ikke direkte med glede.

- Jeg er ikke blitt noe klokere, og jeg er blitt mer fordomsfull, sier hun.

I motsetning til mange andre forteller Linn Skåber at hun hadde sin aller beste tid da hun var 14 år, for da var hun «fullstendig blottet for selvinnsikt».

«Skavlan» sendes fredag kveld klokke 2200 på grunn av VM.

SE KLIPP FRA INTERVJUET HER:

