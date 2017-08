Linni Meister forlovet med Niklas Tangen Klein

Ble overrasket med frieri på Ibiza.

- Jeg fikk helt sjokk, sier Linni Meister (31) til Se og Hør, etter å ha blitt overrasket med frieri på Ibiza.

Kjæresten Niklas Tangen Klein (20) gikk ned på kne, og overrakte ringen han hadde gjemt i en snusboks, inne på Cotton Club på den populære ferieøya.

Meister var i vår på TV-skjermen som deltaker i Farmen Kjendis. Der ble hun slått ut av Leif-Einar Lothe, og den populære vestledningen vant til slutt konkurransen. Sesongen har senere fått like mye oppmerkosmhet, etter at Vendela Kirsebom og Petter Pilgaard stadig viste seg sammen.

Meister har også tidligere deltatt i realityserier, samt gitt ut sanger. Hun har sønnen Dennis fra et tidligere forhold.

Meister og Tangen Klein møttes via pokermiljøet i 2016. 20-åringen var russ året før, men sa den gang til God Kveld Norge at han trives som bonuspappa.

- Jeg hadde ikke sett for meg dette for to år siden. Jeg trives veldig godt i denne rollen og har verdens letteste jobb som bonuspappa for Dennis.

This one night in Ibiza 💏 #ibiza #truelove Et innlegg delt av Linni Meister Official👸🏼+🦁=ME (@meisterlinni) torsdag 27. Juli. 2017 PDT

🦍❤️🕊 @niklastangenklein More pictures on my blog 👉🏽LINNIMEISTER.NO👄(link in bio) #love4love Et innlegg delt av Linni Meister Official👸🏼+🦁=ME (@meisterlinni) tirsdag 11. Juli. 2017 PDT