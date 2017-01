Linni Meister har hemmelig sjarm-plan klar

ANNONSE

Forrige uke kom Linni Meister og Marna «Komikerfrue» Haugen Burøe inn som utfordrere på «Farmen kjendis».

Dete falt ikke alle helt lett for brystet, og spesielt Lothepus irriterte vettet av seg.

Inntoget kom etter at Tonje Blomseth og Aylar Lie uventet reiste hjem fra gården.

- Mer kosing



- Det handler om å bidra til fellesskapet. Jeg prøvde å hjelpe til og å vise glede og kjærlighet. Jeg tror det ble mer kosing etter at jeg kom inn, sa Linni Meister til Nettavisen.

Meister og Haugen Burøe kom inn på gården etter den store tvekampen mellom Jarl Goli og Lars Barmen.

AKTER Å LEVERE: Linni Meister kan vise seg som en sterk utfordrer om hun får bli på «Farmen kjendis». Svaret får du onsdag kveld.

Og etter at Aylar Lie langet ut mot Kari Jaquesson etter at Lie slo henne ut.

Reaksjonene ble imidlertid så skarpe at Aylar Lie la ut støttemelding til Kari Jaquesson etter netthetsen hun opplevde.

Sterke damer

Etter to uker på gården er det åpenbart at noen av deltakerne ikke ser på Linni Meister som spesielt stor hjelp,

Men Linni avslører at hun nok har et kort i ermet - om hun får bli.

- Jeg må jo sjarmere alle guttene her, jeg må jo gjøre alt for at jeg skal få bli. Men klarer jeg det, da skal de få se en annen side, humrer Linni inn i kameraet i onsdagskveldens program.

Satt til rutinearbeid



De to jentene blir satt rett i arbeid på gården, men ikke kanskje helt det arbeidet de vil ha. Spesielt Linni Meister uttrykker stor frustrasjon over dette.

- Det går helt fint det, sa jeg, men jeg hadde jo lyst til å slå. Men ok, dette går bra enn så lenge, sier hun i programmet

I kveld, onsdag, må en av dem reise hjem igjen.

Linni Meister har deltatt i TV-produksjoner før, blant annet «Kongen på haugen» og «Trinny og Susannah - oppdrag Norge».