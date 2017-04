Lisa Tønne: - Kyrre visste at jeg skulle snakke om dette

ANNONSE

3. april publiserte komikerduoen Lisa Tønne og Sigrid Bonde Tusvik en podcastepisode ved navn «Lisa», der de forteller at Tønne har hatt et illebefinnende og måtte på sykehus.

Podcasten inneholdt knallhard kritikk mot ektemannen, tidligere P3-programleder Kyrre Holm Tønne Johannessen, som de også navngir i podcasten.

Ekspert på ytringsfrihet og personvern, advokat Jon Wessel-Aas, uttalte tidligere i april at innholdet i podcasten i prinsippet er straffbart, med mindre de omtalte har samtykket.

Det forteller Tønne nå at ektemannen har gjort.

- Selvfølgelig visste Kyrre at jeg skulle snakke om dette. Det var han veldig klar over, og vi hadde snakket om det, for jeg vil jo ikke bryte norsk lov, sier Tønne i podcastepisoden «Hjertesmerte, onepiece og speedo», publisert 20. april.

Komikerne Sigrid Bonde Tusvik og Lisa Tønne står bak en av Norges mest populære podcaster, «Tusvik & Tønne» med 80.000 abonnenter på iTunes.

- Fortalt barna alt de trenger å vite



Videre forteller Tønne at barna deres også var informert.

- Jeg har fortalt våre barn alt de trenger å vite om det som har skjedd, på en måte en seks- og åtteåring kan forstå og forholde seg til, sier Tønne.

Bonde Tusvik minner lytterne om at podcasten er bygd på åpenhet, og at de i fire år har fortalt lytterne om de mest private ting.

- Hvis vi skulle forholdt oss til Vær Varsom-plakaten, så hadde vi ikke kunnet gjøre dette. Det vet selvfølgelig vi. Hadde vi gjort det uten motpartens samtykke så hadde vi brutt norsk lov, det vet selvfølgelig vi. Det viktige var at vi skulle formidle dette til vårt «phungfolk» (betegnelse på de som er faste lyttere av Tusvik & Tønne, red.anm), som vi faktisk er veldig glade i. For hvis vi ikke kan snakke om dette til dere i denne podcasten, så kan vi like gjerne slutte å podcaste, sier Bonde Tusvik i episoden.

Nettavisen har vært i kontakt med Bonde Tusvik og Tønne. De ønsker ikke å kommentere saken eller svare på Nettavisens oppfølgingsspørsmål.

Kommenterer ikke



Kyrre Holm Johannessen har podcasten «Krisemøte» med Kristopher Schau. I deres siste podcast, publisert 21. april, sier Holm Johannessen dette:

- Det har jo skjedd ting som har blitt snakket om, både i privatlivet og i podcastsfæren, som jeg vil tro de fleste har fått med seg. Dette programmet handler om oss, hvordan vi har det, hvordan vi forholder oss til ting som skjer og hvordan vi takler medgang og motgang. Når det er sagt, kommer jeg ikke til å snakke mer om selve innholdet i det som har blitt sagt og skrevet om meg og oss de siste to-tre ukene.

SKILLES: Lisa Tønne og Kyrre Holm Johannessen skal skilles.

Åpner seg for lukkede dører



Onsdag 26. april er Bonde Tusvik og Tønne gjester i Medienettverket for kvinner i ledelse sin vårkonferanse, hvor de skal snakke om podcast, kringkastet privatliv, etikk og redaktørrolle for Medienettverket.

I programmet står det at det er sitatforbud og lukkede dører.

Assisterende generalsekretær Reidun K. Nybø i Norsk Redaktørforening er medlem av dette nettverket.

- Jeg er medlem av Medienettverket og registrerte før helgen at de sendte ut programmet og oppga at denne sesjonen vil bli kjørt med sitatforbud og lukkede dører. Jeg har forståelse for at det er krevende for arrangørene å håndtere denne programposten og jeg understreker at jeg ikke har kjennskap til opplegget annet enn det jeg leser ut av programmet, men personlig mener jeg det er uheldig at arrangementer i regi av medieorganisasjoner kjøres for lukkede dører og med sitatforbud, sier Nybø til Nettavisen.