Lisa Tønne fikk illebefinnende: - Jeg går helt i svart

Komikerne Sigrid Bonde Tusvik og Lisa Tønne står bak en av Norges mest populære podcaster, «Tusvik & Tønne».

Mandag kom komikerduoen med en ekstraordinær podcastepisode, der Lisa Tønne forteller at hun nylig fikk et illebefinnende under et TV-opptak på Hamar.

I podcastepisoden forteller Tønne at hun plutselig ble veldig desorientert og at hun verken forsto hvor hun var eller hvem hun var sammen med.

- Jeg går helt i svart. Husker ingenting. Jeg hadde gått ut av huset og så sier jeg: Nå skjønner jeg ikke hvor jeg er. Så ser jeg på hun som går ved siden av meg og sier «jeg kjenner deg ikke igjen. Jeg kjenner ikke igjen ansiktet ditt. Hvem er du?»

Dårlig samvittighet



Det ble ringt etter ambulanse, og Tønne ble fraktet til Hamar sykehus.

Midt på natten forsøkte Tønne å ringe Tusvik, som ikke tok telefonen fordi hun forsøkte å få sønnen, Jens, til å sove. Morgenen etter mottok Tusvik en SMS fra Tønne, og hun forteller at hun fikk veldig dårlig samvittighet for at hun ikke hadde tatt telefonen.

- Jeg var så redd for at du var død. Og så tenkte jeg: «herregud, hvis jeg bare var opptatt av Jens og at han skulle sove», sier Tusvik gråtende.

Støtte fra fansen



I 2013 opererte Tønne bort en hjernesvulst. Etter operasjonen ble hun lam i halve ansiktet.

På Tusvik & Tønnes Facebook-side får Tønne masse støtte fra fansen, som omtaler seg selv som «phungfolk».

