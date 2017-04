ANNONSE

Her er en nyhet som ikke kommer uventet for de som følger Lisa Tønne og Sigrid Bonde Tusvik i podcasten Tusvik & Tønne.

Tønne og ektemannen Kyrre Holm Johannessen går fra hverandre etter ti års ekteskap. De har to barn sammen. Det var TV 2s God kveld Norge som meldte dette lørdag kveld, skriver Se og Hør.

Johannessen er programleder i NRK og er kjent for mange gjennom program som Karate, Kyrre og P3morgen. Han har også en podkast sammen med Kristopher Schau som heter Krisemøte.

Nyheten kommer få dager etter at Lisa Tønne fortalte at hun hadde fått et illebefinnende under et TV-opptak på Hamar, og havnet på sykehus.

I podkasten ble ektemannen æreskjelt. Tønne sa rett ut at hun oppfattet det som et «svik», da han ikke besøkte henne på sykehuset, men gjorde noe annet i stedet.

