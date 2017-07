Llia lette etter bryllupsdate, fant ektemann

Twitter funker også som sjekke-sted.

Å bruke sosiale medier og apper som date-plattform er relativt dagligdags, men det er ikke alle som møter den store kjærligheten der. Eller mente å finne noen med tanke på evig troskap.

I 2014 ba Llia Apostolou om en date på Twitter. Hun skulle i søsterens bryllup, og trengte +1 for å slippe gå alene.

- Er du mann? Kan jeg låne deg til neste ukes bryllup? Bonuspoeng dersom du kan trylle frem en baby jeg kan late som er min også.

Svarene var mange, men en pekte seg ut og førte til en liten twitter-samtale. For Phil Gibson meldte seg gjerne til date.

- Jeg kan gjøre det, jeg har dress og alt!

- Ses ved alteret, twitret Llia tilbake.

- Det er en date. Men bare en date, sant?

De to fortsatte å sende meldinger frem og tilbake.

- Er dette hvordan internett-dating fungerer? lurte Llia

- Bestemor ønsker allerede å møte deg, flørtet Phil tilbake.

@philgibson01 that's nice and all, but I didn't invite her to my wedding. No, wait, THE wedding. Slip of the tongue. — Llia Apostolou (@Llia) 6. juli 2014

- Det er hyggelig, men jeg inviterte ikke henne til bryllupet mitt. Nei, vent, et bryllup. Liten forsnakkelse der.

Men Pil ble aldri med i Llias’ søsters bryllup, selv om de møttes en uke etter.

Men det stoppet ikke der. For tre år senere, for en uke siden, kunne Phil opplyse – via Twitter selvsagt – at de to har blitt langt mer enn bare Twitter-følgere.

- Har gjort det! Her er jeg og min kone Llia på vei hjem fra tinghuset.

Did it! Here's me and my wife @Llia on the way back from the registry office. pic.twitter.com/Q117Rx1XE2 — Phil Gibson (@philgibson01) 4. juli 2017

Almost exactly three years later, I can say... Reader, I married him. 😎 https://t.co/4Gldzbbsw2 — Llia Apostolou (@Llia) 5. juli 2017

Today, we've been married for a week! (Don't worry, I won't do this every week...) pic.twitter.com/5yn2iFnJ9u — Llia Apostolou (@Llia) 10. juli 2017