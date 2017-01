Lola Kirke barberte seg ikke under armene  - truet på livet

ANNONSE

Fra tid til annen ønsker Hollywood-kjendiser å opponere mot skjønnhetsidealer og andre former for fordommer mot kvinner.

Og et av de store tabuområdene virker å være hår under armene.

Vakker kjole, hår under armene



Lola Kirke, stjernen fra «Mozart in the Jungle», og søsteren til «Girls»-stjernen Jemima Kirke, visste hva hun gjorde da hun kom på den røde løperen for Golden Globe-utdelingen med ubarberte armhuler.

Kirke hadde på seg en vakker, brodert syrinfarget og stroppeløs kjole. Men det var ikke den som fikk oppmerksomhet.

At hun fikk hatske ord, og til og med trusler om at hun burde dø, avslørte hun selv på Instagram.

- OK! Nå er jeg virkelig klar. Takk til alle dere vakre mennesker som ikke sendte meg drapstrusler på bakgrunn av mine fantastiske, hårete armhuler. Dere er de beste!

Men hvorfor reagerer folk så negativt på hår under armene?

Familieterapeut og komiker, Dora Thorhallsdottir, har selv stilt opp i bladet Kamille naken, fordi hun ville vise fram en vanlig kropp. Hun har også hevet stemmen for at reklamebransjen skal merke retusjert reklame. Hun mener skjønnhetsidealet for kvinner i dag er umenneskelig.

- Jeg syns skjønnhetsidealet for kvinner i dag er menneskefiendtlig og jeg tror det snart kommer en motreaksjon, sier Dora Thorhalsdottir til Nettavisen.

- Det er som en vedtatt sannhet at kvinner skal være hårløse og når kvinner ikke imøtekommer dette, trigger det følelser om at det er ekkelt og kvalmt. Det absurde er jo at det å ha hår under armene, på overleppa eller på leggene er menneskelig. Men det er som en fasit som sitter i oss at dette er feil, sier hun til Nettavisen.

- Flott at noen tør å utfordre



Hun tror det snart må komme en motreaksjon til det skjønnhetsidealet som råder nå.

- Jeg syns skjønnhetsidealet for kvinner i dag er menneskefiendtlig og jeg tror det snart kommer en motreaksjon. Jeg vet ikke hvor lang tid det tar, men vi kommer snart til et bristepunkt og jeg syns det er flott at noen tør å utfordre det umenneskelige idealet i dag, for eksempel ved å dukke opp på rød løper med hår under armene og vise det fram, sier hun.

Å barbere seg kom egentlig i USA med de første korte kjolene, skriver Historie. Da kortere kjoler kom på moten, kjørte man på med kraftige reklamekampanjer som fortalte kvinner at man burde ha glattbarberte bein.

Dette festet seg imidlertid ikke noe særlig før i 1930- og 40-årene.

Sosialantropolog Marte Charlotte Strandenæs Hauge skrev i 2014 en masteroppgave, som ble gjengitt i Under Dusken.

- Når kvinner begynte å vise mer hud, skulle også hår fjernes. Før dette var hårfjerning forbundet med dansere og prostituerte, og ble dermed ansett som uanstendig, fortalte Hauge.

I dag er hår under armer og på beina, en feministisk statement.

Det er ikke første gang Lola Kirke viser at hun ikke barberer seg, og posten vakte både stor harme og ros.

- Long hair, don't care



Hun er imidlertid ikke den eneste som bevisst har utfordret hvordan kvinner skal se ut.

Madonna postet for et par år siden et bilde av seg selv med hår under armene og et sikkert blikk i kameraet på Instagram.

- Long hair...... Don't Care!!!!!! Skrev Madonna.

Long hair...... Don't Care!!!!!! #artforfreedom #rebelheart #revolutionoflove Et bilde publisert av Madonna (@madonna) torsdag 20. Mars. 2014 PDT

Miley Cyrus la ut et bilde av seg selv ubarbert i 2015.

💖Joan's cheerleader 💖 Et bilde publisert av Miley Cyrus (@mileycyrus) lørdag 18. April. 2015 PDT

Det vakte ramaskrik da Julia Roberts i 1999 løftet armen under premieren på «Notting Hill» i London og avslørte at hun muligens hadde glemt armhulene på sin vei til premieren. Britney Spears gjorde det samme på American Music Awards noen år senere.

Over 90 prosent av vestlige kvinner fjerner i dag håret, men det er kulturelle forskjeller på hvor mye. Og det har også vokst frem små motsatser, som nettopp Lola Kirke.