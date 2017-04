Lorelou Desjardins kom til Norge i 2013. Siden da har hun prøvd å forstå nordmenn

ANNONSE

- Den første gangen en norsk mann flørtet med meg, skjønte jeg ikke at han flørtet, ler Lorelou Desjardins.

Hun flyttet til Oslo fra Marseille i Sør-Frankrike i 2013. Helt siden hun kom til Norge har hun prøvd å bli integrert, men det er ikke bare lett. Siden 2014 har hun skrevet humoristisk om livet som norsk innvandrer i bloggen Afroginthefjord.com, og nå er boka «En frosk i fjorden - kunsten å bli norsk» i bokhandelen.

«I denne boka vil jeg vise andre utlendinger at det er mulig å bli integrert i Norge, selv om vi føler oss latterlige underveis [...]. Jeg håper også å vise nordmenn at de har en særegen og annerledes kultur, og at det kan ta tid å venne seg til den,» skriver hun i boka, og sammenligner seg med en frosk, som er et stereotypisk symbol for franskmenn (selv om hun aldri har spist froskelår):

«Du [får] følge en hunnfrosk som stikker en tå i en norsk fjord før hun kaster seg uti for godt. Frosken forsøker å vinne venner, finne seg en partner blant de lokale froskene og finne ut om denne fjorden kan være et sted hun liker godt nok til å slå seg ned på et lite blad hun kan gjøre til sitt hjem».

En frosk i fjorden - Kunsten å bli norsk av Lorelou Desjardins.

- Har jeg flørtet med ham?

Selv om Desjardins gjerne vil integreres i Norge, har hun støtt på flere utfordringer. Et av problemene som fransk kvinne i Norge, er å forstå mennene. Så hun skjønte altså ikke at det var snakk om flørting den første gangen.

- Han kom bort til meg på en fest og stilte mange rare spørsmål: «Hva pleier du å gjøre på søndager? ... Så spennende!», «Hva pleier du å gjøre på lørdager? ... Så spennende!». Jeg tenkte: «Dette var da en uinteressant samtale» og skjønte ikke hva han ville. Men etter en halvtime kom han nærmere og begynte å stryke meg i håret, og jeg tenkte: «Har jeg flørtet med ham i en halvtime uten å skjønne det?!».

Dette var dessverre ikke den eneste gangen norsk flørting ble mislykket.

- Jeg har opplevd å snakke med en mann og hatt det veldig koselig sammen, og så spør jeg om vi skal møtes for en kopp kaffe, og da får han panikk og mener det er altfor forpliktende. Så vi kan ha sex, men vi kan ikke ta en kopp kaffe, sier hun og rister på hodet.

Nordmenn trenger alkohol

Hun har også vært borti menn som er hyggelige, men som aldri ringer tilbake.

- Eller enda verre - han svarer og sier: «Så hyggelig, vi kan gjerne møtes», men så passer det aldri, sukker hun.

I Frankrike er flørteprosessen helt annerledes enn i Norge, og det var uvant for Desjardins å spille med nye regler.

- Der er makten hos kvinner, mens her er makten hos menn. Det er egoknusende for meg, som er vant til å spille med menn. I Norge tar kvinner mer initiativ. De kan spørre en fyr: «Vil du bli med meg hjem?». Det gjør man ikke i Frankrike, sier hun.

«Vidundermiddelet» som kan få norske menn til å flørte, er alkohol.

- Så fort folk blir fulle, kan hva som helst skje. Men det må aldri snakkes om etterpå. Det er som om vi kommer til en parallell verden, og det som skjer der har aldri skjedd i den virkelige verden, sier hun.

Lorelou Desjardins er utdannet jurist og jobber som rådgiver i Regnskogfondet. Det var denne jobben som fikk henne til Norge i 2013.

- Alt er så gjennomtenkt

En annen utfordring for en sør-europeisk kvinne som er vant til flørting og romantikk, er at nordmenn tenker så mye. Vi legger detaljerte planer og stiller høye krav til potensielle partnere.

- Hvorfor må alt bety så mye? Å være kjærester er stort i Norge. I Frankrike er det ikke så nøye - vi blir forelsket og blir kjærester. I Norge kan det ta et helt år før man endelig blir kjærester. Så tålmodig er ikke jeg, sier hun og fortsetter:

- Alt er så gjennomtenkt, så fornuftig. Jeg kan få spørsmål første gang vi møtes om jeg har tenkt å bli i Norge hele livet, og hvis jeg svarer at jeg ikke vet, så vil de ikke møte meg igjen.

Vi må velge

Norsk dating er også annerledes enn hun er vant til. En av de første gangene hun var på date hos en norsk mann, fikk hun servert Grandiosa. Det var en skuffelse.

- Mennene gir så lite innsats. De prøver ikke å imponere damene. Det er trist. I Frankrike prøver de hardt, de kjøper blomster og lager mat med kjærlighet, sier hun, men trekker fram at det er mye positivt ved den norske mannen som mangler hos de franske:

- Damer i Norge må bare stikke fingeren i jorda og innse at de må velge: Vil vi ha menn som vasker opp og tar pappaperm eller vil vi ha de macho mennene som er romantiske og kjemper for oss? Vi kan ikke få begge deler, smiler hun.

- Grandiosa smaker forferdelig

Det er ikke bare menn som har skuffet henne på middagsbesøk. I boka skriver hun om en venninne som inviterte henne til middag. Hun hadde håpet på hjemmelaget mat, gjerne noe tradisjonelt norsk. I stedet fikk hun taco.

- Når jeg skal spise middag hos noen, forventer jeg at det blir skikkelig mat. Taco har bare smak av rå ingredienser og krydder fra en pose. Jeg blir litt skuffet når jeg får det servert. Hadde jeg fått hjemmelagde fiskekaker hadde jeg blitt veldig glad, sier hun, men legger til at taco ikke er det verste hun kan få:

- Taco smaker ikke så verst. Men Grandiosa smaker forferdelig. Kjøttet ... jeg vet ikke hvor det kommer fra. I Frankrike er vi opptatt av mat. Vi legger tid og kjærlighet i matlagingen. Hvorfor gjør ikke nordmenn det? Det finnes jo tradisjonell norsk mat som er mye bedre enn taco og Grandiosa.

Fant en utypisk nordmann

Hun forstår at taco er populært hos barna og at det kan være en fin måte å få i barna grønnsaker. Men selv lover hun at hun aldri skal innføre fredagstaco.

- Hvis jeg får barn her, skal jeg nekte å lage fredagstaco til dem. De vil sikkert få traumer fordi moren deres ikke lagde fredagstaco, ler hun.

Heldigvis ga ikke Desjardins opp de norske mennene, og etter noen år forsto hun at norske menn også flørter - på sin måte. Nå har hun funnet en norsk kjæreste.

- Han er avholdsmann. Så når han sier noe, vet jeg at han mener det og ikke bare sier det fordi han er full. Og han er mer spontan enn mange nordmenn, ikke opptatt av alle normer og regler. Jeg måtte bare finne en utypisk nordmann, smiler hun.