«Lothepus»: - Vendela er Guds gave til både dyr og mennesker

ANNONSE

Tidligere supermodell Vendela Kirsebom fyller 50 år i dag, og i onsdagens episode av Farmen kjendis fikk hun ros fra Leif Einar Lothe, også kjent som «Lothepus».

- Vendela er ei fantastisk dame. Hun er omsorgsfull og en kjempeflink sjef som tar vare på folk og dyr og alt som er, sier Lothepus.

Denne uken er det nemlig Kirsebom som er sjef inne på gården, og hun ser ut til å være en godt likt storbonde.

- Hun er Guds gave til både dyr og mennesker. Vendela er ei kjempekoselig dame! Hun står det respekt av, det er ei gårdskjerring, sier Lothepus.

UKESOPPDRAG: Vendela Kirsebom og Lothepus beundrer ukesoppdraget.

- Hvor lenge har man igjen?



Kirsebom sier selv at hun synes det er merkelig å fylle 50, til tross for at det bare er et tall.

- Hvor lenge har man igjen, liksom. Plutselig skjer det noe. Det er litt rart å føle på at man er nærmere slutten enn begynnelsen, sier Kirsebom til Se og Hør.

LES MER: Vendela Kirsebom 50 år: - Rart å tenke på

Kirsebom ble verdenskjent i 1993 da hun prydet forsiden av Sports Illustrateds badedraktnummer.



(artikkelen fortsetter under)



50 ÅR: Vendela Kirsebom fyller 50 år 12. mars.

Drama på Farmen

Aylar Lie og Kari Jaquesson har begge forlatt gården, men har denne uken fått mye medieomtale etter Lie la ut et Facebook-innlegg der hun blant annet skriver at Jaquesson er «belærende, nedlatende og driver med hersketeknikk».

LES OGSÅ: Her setter Aylar ny Farmen-rekord

- Jeg hadde i grunnen ikke tenkt å gi konflikten med Kari mer næring, men klarte ikke å la være da jeg ble vitne til det sjokkerende intervjuet på TV 2, der hun snakket stygt om både Lothe og meg, sier Lie til Nettavisen.

Jaquesson tar imidlertid det hele med knusende ro:

- Det er befriende å kunne ta en skikkelig utblåsing en gang i blant, det gjorde sikkert godt, sier Jaquesson.