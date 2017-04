«Lothepus» og Petter Pilgaard med nytt TV-program

ANNONSE

Leif Einar «Lothepus» Lothe (47) og Petter Pilgaard (36) skal hjelpe folk å komme seg ut i arbeidslivet, skriver VG.

Arbeidsledige skal i programmet få prøve seg i jobb hos Lothepus og på den måten få arbeidserfaring slik at de lettere kan skaffe seg en jobb.

Leif Einard Lothe møtte Ida Gran-Jansen i finalen, og han tok seieren med bravur. Mens Ida fikk tre finalekniver, stakk Lothe av med åtte stykker. Det var finalisten med flest finalekniver som til slutt vant.

MED NYTT PROGRAM: Leif Einar Lothe vant Farmen Kjendis 2017. Nå skal han nok en gang på skjermen sammen med Petter Pilgaard.

Vennskapet mellom Petter Pilgaard og Lothepus ble en sto snakkis under Farmen Kjendis- og nå skal de to altså på skjermen sammen igjen.

På Facebook-siden til NAV Jobblyst står det:

«Er du på jobbjakt og vil komme deg ut i arbeidslivet? Flimmer Film og TV2 søker etter deltakere til et nytt tv-program med Lothepus og Petter Pilgaard!»

«I dette tv-programmet skal arbeidsledige få prøve seg i jobb hos Lothepus og på den måten få hjelp til å komme seg ut i arbeidslivet. Denne tv-serien skal være feelgood og varm og det viktigste er at deltakerne føler at de får et dytt i riktig retning og opplever mestring. »

«Det kan være mange grunner til at man står uten jobb . Tøft arbeidsmarked, nedskjæringer, usikkerhet på hva man vil bli og så videre. Vi leter etter folk mellom 20-40 år og som gjerne har bakgrunn i eller interesse for praktisk arbeid som bygg, tømrer, maskin o.l, men det er absolutt ikke et krav. Det viktigste er at du har et ønske om å lære noe nytt og er klar for å ta en sjanse. Opptak blir til høsten (august) og deltakerne kommer til å jobbe og bo på en øy utenfor Bergen i 6 uker. »