Love Actually skulle egentlig bare handle om én av karakterene

«Love Actually» er riktig nok en julefilm, men forrige uke gjorde regissør Richard Curtis et stort intervju med «Bridesmaids»-regissør Paul Feig i filmmagasinet Empire.

Egen film om statsministeren



I intervjuet forteller han en rekke nye historier om filmen som er elsket av så mange. En av tingene han avslører, er hvordan han fikk ideen til filmen:

- Jeg hadde skrevet en hel film om Hugh Grant-historien og en annen om Colin Firth-historien. Men jeg fant ut at det ville fungere bedre å flette flere historier sammen. Å bare ha de beste scenene fra ti ulike filmer, sier han.

Hugh Grant spiller statsministeren som forelsker seg i assistenten sin, mens Colin Firth spiller den bedratte ektemannen som reiser til utlandet for å skrive en krimroman.

Og selv om det fungerte utmerket med en flettverksfilm, var mange usikre på Curtis’ valg om å gjøre det på denne måten.

- Alle syntes det var en stor risiko. De sa: «Skal vi gjøre dette? Kan vi ikke bare ha historien til Hugh?» Men jeg ville ikke gjøre det, sier han.





Mange har blitt kjente



Da de spilte inn «Love Actually», hadde Curtis fått med noen filmstjerner som Grant og Emma Thompson, men også en rekke unge talenter. Dette har imidlertid gitt ham et uventet «problem»:

- Filmen hadde en fin blanding av kjente og ukjente skuespillere. Problemet nå er at alle de ukjente har blitt så utrolig kjente!

Han nevner Martin Freeman som har spilt i «Hobbiten», Andrew Lincoln som ble med i «The Walking Dead» og Keira Knightley som spilte i «Pirates of the Caribbean».

- Nå er det en helt annen film enn vi opprinnelig laget, sier han.





Annen avslutning



Egentlig skulle filmen avsluttes med en scene som koblet de ulike historiene sammen.

- En karakter skulle kjøre over en bro, en annen skulle løpe under den, en skulle være ved Houses of Parliament, og så videre. Det skulle koste en halv million dollar, sier Curtis.

Men før scenen ble spilt inn, bestemte de seg for at det ble for dyrt.

- Det var bra, for vi ville endt opp med å klippe den bort uansett, sier han.

Den verste scenen



Curtis var på denne tiden en erfaren manusforfatter, med filmer som «Notting Hill» og «Fire bryllup og en gravferd» bak seg. Men «Love Actually» var hans første film som regissør. Dette bød på nye utfordringer - som at han måtte forberede skuespillerne skikkelig.

- Det verste øyeblikket for meg var julescenen i huset til Alan Rickman og Emma Thompson. Hun skal åpne en gave og få en stor, trist overraskelse. Da snur Emma seg mot meg og sier: «Richard, jeg vet ikke engang hva sønnen min heter. Du har ikke gitt oss noe informasjon om juletradisjonene deres. Men jeg må late som om jeg er moren til disse barna ...».





Usikker på oppfølger



Nylig kom en kort oppfølger til filmen, i forbindelse med Red Nose Day. Curtis forteller at han ikke er fremmed for tanken på å lage en ny spillefilm om karakterene.

- Men jeg er usikker på hva jeg tenker om kjærlighet nå, for jeg har opplevd mye død og sykdom. Jeg tror derfor det ville blitt en tristere film, og jeg er ikke sikker på om det ville vært bra, sier han.