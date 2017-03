Luksusfellen:  - Pepsi Max er min store last

ANNONSE

- Jeg føler at dette er siste utvei, sier Bente.

I kveldens episode får vi møte småbarnsmoren Bente (35) som ikke skjønner hva hun bruker penger på - til tross for et overforbruk på 174.000 kroner i året.





Dårlig forbruksmønster siden ungdomsskolen



Ungdomskolelæreren innrømmer at hun liker å bruke penger, og alltid har lånt litt penger her og der når hun ikke har fått endene til å møtes.

- Helt siden ungdomsskolen har hun lånt penger av andre. Da lånte hun penger til konserter eller til hverdagslige ting som snop og mat, sier barndomsvenninnen Nina.

Den siste tiden har Bente tatt opp forbrukslån og brukt kredittkort til å kjøpe alt som koster mer enn noen tusenlapper.

Som den splitter nye støvsugeren og mobiltelefonen.

- Det har blitt så mye at jeg har kortslutta litt, sier Bente om den vanskelige situasjonen i kveldens episode.

12.000 i året på Pepsi Max



Matbudsjettet hennes er også dobbelt så høyt som for en liten familie på en voksen og ett barn. Og hennes store last er Pepsi Max.

- Bente bruker dobbelt så mye penger på mat og drikke i måneden som en gjennomsnittsfamilie på en voksen og ett barn, sier forbrukerøkonom Magne Gundersen.

Bente drikker minst 1 1/2 liter Pepsi Max om dagen og har handlet 400 flasker brus gjennom året.

Til sammen koster brusforbruket henne 12.000 i året, regner forbrukerøkonom Magne Gundersen ut.

- Pepsi Max er min store last, innrømmer hun.

Og legger til:

- At det var den typen svimlende summer er jo helt uforståelig.

Den siste uken har hun hatt 100 kroner å leve for og hun har også to utestående regninger til datterens barnehage hun ikke har betalt, i tillegg til gjeld på over 20.000 som må betales omgående.

Selv kan hun ikke helt skjønne hvor pengene tar veien og føler hun har et ganske fornuftig forbruk.

- Du lever hele tiden på etterskudd, sier psykolog Cecilie Lynum. Hun lurer på hvorfor ikke Bente har klart å ordne opp i økonomien sin før.

Bente har levd på lånte penger lenge. Hun låner penger for å betale gammel gjeld.

Bente har ingen gode svar på hva hun bruker penger på, men forbrukerøkonom Magne viser henne raskt hvor pengene forsvinner.

